Medien: FC Bayern legt Wunschablöse für Mazraoui fest

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Noussair Mazraoui könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Beim FC Bayern steht im kommenden Sommer der nächste personelle Umbruch auf dem Programm. Noussair Mazraoui gehört dabei zu den Spielern, die der Rekordmeister abgeben würde, wenn ein passendes Angebot kommt. Über eine mögliche Wunschsumme der Münchner wird nun spekuliert.

Die ganz große Erfolgsgeschichte schrieb Noussair Mazraoui in seinen mittlerweile knapp zwei Jahren beim FC Bayern nicht. Der Marokkaner, der im Sommer 2022 ablösefrei von Ajax Amsterdam an die Säbener Straße wechselte, wird vielmehr als überwiegend verlässlicher Ergänzungsspieler in Erinnerung bleiben. Nicht mehr, nicht weniger.

Aus diesem Grund gilt der Außenverteidiger schon länger als Verkaufskandidat. Bereits im kommenden Sommer könnte es übereinstimmenden Meldungen zufolge zu einem Abschied aus München kommen. Die Frage ist, bei welchem Angebot der FC Bayern grünes Licht für einen Transfer geben würde.

Hat der FC Bayern eine Wunschsumme für Mazraoui?

Die "AZ" spekuliert in diesem Zusammenhang über eine Wunschsumme des Rekordmeisters. Dort heißt es, dass die Verantwortlichen Mazraoui wohl bereitwillig ziehen lassen würden, wenn ein anderer Verein rund 30 Millionen Euro für den 26-Jährigen bietet. Wie wahrscheinlich der Eingang einer solch hohen Offerte ist, ist unklar.

Von konkreten Interessenten ist bisher nur wenig bekannt. Einziger Klub, der in den vergangenen Wochen mehrfach mit Mazraoui in Verbindung gebracht wurde, ist der italienische Rekordmeister Juventus Turin. Verfestigt hat sich diese Spur zuletzt aber nicht.

FC Bayern hat 2024/25 zwei Rechtsverteidiger im Kader

Ein Abgang des 26-fachen Nationalspielers hätte für den FC Bayern wohl kaum große Auswirkungen. Die Position hinten rechts wird seit einigen Wochen von Joshua Kimmich bekleidet, dazu steht im Sommer die Rückkehr von Leverkusen-Leihspieler Josip Stanisic an.

Dass die Münchner den 24-Jährigen zur nächsten Saison zurückholen, gilt als nahezu sicher. Einen personellen Engpass hätte der Rekordmeister dann auch ohne Mazraoui nicht zu befürchten.