Bericht: Eintracht nimmt Bundesliga-Star ins Visier

Nadiem Amiri (M.) spielt derzeit für Mainz 05

Eintracht Frankfurt versucht derzeit, eine äußerst wechselhafte Bundesliga-Saison noch zufriedenstellend mit dem sechsten Tabellenplatz zu retten. Im Sommer wollen sich die Hessen dann erneut verstärken und haben dazu auch einen Leistungsträger vom Konkurrenten 1. FSV Mainz 05 ins Visier genommen.

Wie es in einem "Bild"-Bericht heißt, soll Mittelfeldspieler Nadiem Amiri weit oben auf der Transferliste der Frankfurter auftauchen. Der 27-Jährige war erst im zurückliegenden Januar von Bayer Leverkusen in Richtung Mainz 05 gewechselt, darf sich aufgrund seiner acht Liga-Einsätze in der Hinrunde für die Werkself folglich Deutscher Meister nennen.

Nachdem Amiri in Leverkusen aber nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus gekommen war (nur ein Startelf-Einsatz), folgte im Januar die Flucht zu den Rheinhessen.

Im Trikot von Mainz 05 setzte sich der achtmalige deutsche Nationalspieler dann schnell als Stammkraft durch und hofft als Führungsspieler des Tabellen-16. noch auf den direkten Klassenerhalt.

Auch Chabot vom 1. FC Köln auf der Eintracht-Liste

Amiri hatte im Winter bis 2026 beim 1. FSV Mainz 05 unterschrieben, soll schon zu diesem Zeitpunkt auch bei der Frankfurter Eintracht im Fokus gestanden haben. Statt mit dem gebürtigen Ludwigshafener verstärkten sich die Adlerträger dann aber mit Leihspieler Donny van de Beek von Manchester United, der bis dato aber noch überhaupt kein Faktor für die SGE geworden ist.

Nach nur einem Jahr in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt könnte es Amiri im Sommer nun direkt weiter nach Frankfurt ziehen. Vor allem im Falle der erneuten Qualifikation für den Europapokal hätte die Eintracht wohl ein schlagkräftiges Argument mehr, einen Transfer des Mittelfeldstrategen zu forcieren.

Übrigens: Laut dem "Bild"-Bericht soll neben Amiri auch noch Abwehrspieler Jeff Chabot vom 1. FC Köln bei Eintracht Frankfurt auf der Liste stehen.