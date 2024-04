Ex-BVB-Talent vor Wechsel zum VfB Stuttgart?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Mustafa Kourouma soll das Interesse des VfB Stuttgart II geweckt haben

Mustafa Kourouma spielte einst in der Jugend von Borussia Dortmund bevor er zu Rot-Weiss Essen in die 3. Liga wechselte. Im Sommer könnte es den Innenverteidiger zur Zweitvertretung des VfB Stuttgart ziehen.

Wie die Online-Zeitung "Reviersport" berichtet, strebt Kourouma im Sommer einen Abschied von Rot-Weiss Essen an, er sei mit seiner Spielzeit unzufrieden.

Demnach haben mit dem SC Verl und Erzgebirge Aue zwei Drittliga-Konkurrenten die Fühler nach dem 21-Jährigen ausgestreckt. Auch der VfB Stuttgart II habe Interesse signalisiert.

Die Reservemannschaft des Schwaben kämpft derzeit der in der Regionalliga Südwest um den Aufstieg in die dritthöchste deutsche Spielklasse. Die Schwaben stehen nach 29 Spieltagen mit 52 Punkten auf dem dritten Platz. Der Rückstand auf Tabellenführer Stuttgarter Kickers beträgt sechs Zähler.

Kourouma mit wenig Spielpraxis bei Rot-Weiss Essen

Bei Rot-Weiss Essen bekommt Kourouma nur wenig Spielpraxis. In der aktuellen Saison kommt das Abwehr-Talent nur auf 13 Einsätze in der Liga. In der Startelf stand er nur acht Mal.

Hinzu kommen fünf Spiele im Niederrheinpokal, von denen er immerhin jedes Mal von Beginn an ran durfte.

Aus seinen Wechsel-Gedanken machte Kourouma zuletzt keinen Hehl. "Ich will mich zeigen und auch beweisen, dass ich mehr als nur der Lückenfüller sein kann. Es ist keine schöne Situation, da hinten dran zu sein. Aber ich gebe mein Bestes und will es dem Trainer so schwer wie möglich machen", wird er von "Reviersport" zitiert.

Kourouma spielte einst bei Bayer Leverkusen und beim BVB

Kourouma war 2018 aus der Jugend von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund gewechselt. Nach zwei Jahren im BVB-Unterbau folgte der Transfer zu Rot-Weiss Essen. Bei RWE schaffte er den Durchbruch als Profi.

Kouroumas Vertrag bei Rot-Weiss Essen ist noch bis Ende Juni 2025 datiert.