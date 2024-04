Arsenal-Kenner warnt die Bayern vor CL-Kracher

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Thomas Tuchel will mit dem FC Bayern ins Halbfinale der Champions League einziehen

Am Mittwochabend empfängt der FC Bayern in der Champions League den FC Arsenal zum Rückspiel im Viertelfinale. Ex-Gunners-Profi und TV-Experte Shkodran Mustafi sieht die Gäste als leichten Favoriten und schickt eine Warnung an die Bayern.

Weltmeister Shkodran Mustafi erwartet im Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern (21 Uhr, sport.de-Live-Ticker) offensiv auftretende Londoner.

Dass das Team von Trainer Mikel Arteta in München so defensiv wie im Premier League-Topspiel gegen ManCity (0:0) vor rund zwei Wochen auftrete, glaube er nicht.

"Bei den Spielern konnte man nach dem Spiel heraushören, dass sie sehr unzufrieden mit dem Ergebnis und dem Spielverlauf waren. Deshalb erwarte ich, dass Arsenal von der ersten Minute an ins Pressing geht, um kurze Wege zum Tor zu haben. Das ist genau ihr Spiel", sagte der ehemalige Nationalspieler im Interview mit "ran".

Den Bayern käme diese Spielweise nur dann entgegen, wenn die Tuchel-Elf dem Pressing von Arsenal standhalten kann, betonte Mustafi.

"Und sie haben ja in dieser Saison nicht viele Spiele gehabt, wo sie hinten fehlerlos waren. Gerade im Aufbauspiel sind da immer wieder Fehler passiert und die wird Arsenal eiskalt ausnutzen", warnte der frühere Arsenal-Spieler, der zudem ein großes Bayern-Problem ausmacht.

"Zumal man auch sagen muss, dass Bayern durch die Ausfälle von Kingsley Coman und Serge Gnabry ein Stück weit die Spieler fehlen, die die Tiefe nutzen und Arsenal aufgrund ihrer Schnelligkeit auskontern könnten."

Mustafi: Sehe Arsenal gegen Bayern als leichten Favoriten

Taktisch entscheidend sei aus Bayern-Sicht, Stürmer Bukayo Saka zu stoppen. Am besten lasse man den Arsenal-Angreifer, der im Hinspiel (2:2) schon viel wirbelte, "gar nicht erst an den Ball kommen", sagte Mustafi.

"Arsenal spielt unheimlich gerne sehr direkt und schnell nach vorne. Und da versuchen sie die Flügelspieler zu finden, Saka rechts und Martinelli oder Trossard links. Deshalb muss Bayern den direkten Weg dahin mit dem ersten Pass zumachen. Das wird als taktische Marschroute entscheidend sein, denn im eins-zu-eins sind Spieler wie Saka kaum noch aufzuhalten."

Fürs Weiterkommen in der Königsklasse sieht er Arsenal im Vorteil, wobei Mustafi (151 Spiele für Arsenal) betont, dass er "nicht ganz unparteiisch" sei und ein "bisschen die Arsenal-Brille" aufhabe. "Ich glaube, dass die Mannschaft unheimlich viel Qualität hat und einen Trainer, der sehr gut ins Spiel eingreift, wie er im Hinspiel mit seinen genau richtigen Wechseln bewiesen hat. Von daher sehe ich Arsenal als leichten Favoriten aufs Weiterkommen."