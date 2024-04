Spanien-Legende überholt: Nächster Meilenstein für Neuer

IMAGO/Moritz Mueller

Manuel Neuer steht mit dem FC Bayern im Halbfinale der Champions League

Dank eines 1:0-Sieges gegen den FC Arsenal steht der FC Bayern im Halbfinale der Champions League. Zum 58. Mal blieb Manuel Neuer in einem Königsklassen-Spiel ohne Gegentor. Damit hat der 38-Jährige die spanische Torwart-Legende Iker Casillas überholt und einen Rekord aufgestellt.

Für Manuel Neuer war der 1:0-Erfolg gegen den FC Arsenal das 138. Spiel in der Champions League. Zum 58. Mal kassierte der 38-jährige Schlussmann des FC Bayern in einem Spiel der europäischen Eliteliga kein Gegentor. Damit hat der deutsche Nationalkeeper nun eine sogenannte weiße Weste mehr in seiner Statistik als die spanische Torwart-Legende Iker Casillas.

Der Weltmeister von 2010 feierte vor allem mit Real Madrid große Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene. Insgesamt 177 Mal stand der langjährige Stammkeeper der Madrilenen in der Champions League für die Königlichen und den FC Porto auf dem Rasen.

FC Bayern: Neuer kann Bestmarke noch ausbauen

Dahinter folgt in der Rangliste das italienische Torwart-Urgestein Gianluigi Buffon, der insgesamt 52 Mal ohne Gegentor blieb. Auf den hinteren Plätzen der Top 10 folgen mit Oliver Kahn und Marc-Andre ter Stegen zwei weitere deutsche Schlussmänner.

Der frühere Bayern-"Titan" Kahn war in 34 seiner 103 Königsklassen-Partien nicht zu überwinden und belegt damit den achten Platz. DFB-Ersatzkeeper ter Stegen, der im Viertelfinale mit dem FC Barcelona an Paris Saint-Germain scheiterte, rangiert auf dem zehnten Platz der Bestenliste. Bei 84 Einsätzen musste der ehemalige Gladbacher in 32 Begegnungen nicht hinter sich greifen.

Dank des Halbfinal-Einzugs des FC Bayern, kann Neuer seinen Vorsprung auf Casillas, Buffon und Co. noch in dieser Saison weiter ausbauen. Läuft es für den ehemaligen Schalker optimal, so kann dieser seine Bestmarke auf 61 weiße Westen in der Champions League ausbauen. Dafür müssten die Münchner jedoch sowohl in den Halbfinalspielen und im Finale die Null halten.