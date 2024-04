LIVE: Kann der BVB die Bayer-Serie beenden, Herr Terzic?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Coach Edin Terzic trifft mit seinem Team am Wochenende auf Bayer Leverkusen

Am Sonntagabend (17:30, live im sport.de-Ticker) trifft der BVB am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf Bayer Leverkusen. Vor dem Spiel klärt Dortmund-Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz die letzten Fragen der Journalisten. Kann der BVB die Euphorie aus der Champions League mit in den Liga-Alltag nehmen?

sport.de berichtet heute ab 14:30 Uhr an dieser Stelle im LIVE-Ticker von der Pressekonferenz der Borussia aus Dortmund.

+++ Kann der BVB die Super-Serie von Bayer Leverkusen beenden? +++

Seit wettbewerbsübergreifend mittlerweile 44 Spielen ist Bayer Leverkusen ungeschlagen. Ein Rekord in den Top-5-Ligen Europas. Beendet nun ausgerechnet Borussia Dortmund diese Fabel-Serie? In vier der letzten sechs Partien gegen die Werkself gingen die Schwarz-Gelben als Sieger vom Platz. In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften 1:1.

+++ Borussia Dortmund hat die Champions-League-Qualifikation im Blick +++

Für Borussia Dortmund geht es in der Liga immer noch um die Champions-League-Qualifikation. RB Leipzig belegt Platz vier, der den Einzug in die Königsklasse garantiert, derzeit nur aufgrund des besseren Torverhältnisses. Weil sich der Modus der Champions League zur kommenden Saison ändert, könnte zwar auch Rang fünf für die Qualifikation reichen. Darauf verlassen will sich der BVB aber sicher nicht.

+++ Hat sich Edin Terzic eine Jobgarantie erarbeitet? +++

Seit Anfang März verlor die Mannschaft in der Bundesliga lediglich eine Partie (0:1 gegen den VfB Stuttgart), war unter anderem gegen den FC Bayern erfolgreich (2:0) und spielte sich gegen die PSV Eindhoven und Atletico Madrid in der Champions League bis ins Halbfinale. Die Kritik an Edin Terzic wurde zuletzt leiser. Aufgrund der jüngsten Resultate dürfte ein Ende der Zusammenarbeit im Sommer eher unwahrscheinlich sein.