Zidane Kandidat beim FC Bayern? Eberl reagiert vielsagend

IMAGO/Paquot Baptiste/ABACA

Zinédine Zidane wurde mit dem Traineramt beim FC Bayern in Verbindung gebracht

Dass der FC Bayern einen Trainer sucht, der im Sommer die Nachfolge von Thomas Tuchel antritt, ist hinlänglich bekannt. Dass zahlreiche Namen mit einem Engagement beim deutschen Fußball-Rekordmeister in Verbindung gebracht werden, alles andere als überraschend. Auch Ex-Weltfußballer Zinédine Zidane wurde gehandelt, Münchens Sportchef Max Eberl machte nun eine vielsagende Andeutung.

"Wir sind da jetzt sehr, sehr final und werden hoffentlich bald was verkünden können", bezog Max Eberl am Samstagabend nach der 5:1-Gala des FC Bayern gegen den 1. FC Union Berlin Stellung zum Stand der Trainersuche beim deutschen Top-Klub.

Der Auserwählte, so Eberl, werde wohl von einer "ominösen Liste" stammen. Ob Zidane auch auf dieser auftaucht, ließ sich der 50-Jährige allerdings nicht konkret entlocken. Dafür räumte Eberl mit Gerüchten auf, ein neuer Coach des FC Bayern müsse deutsch sprechen. "Nein, habe ich auch nicht gesagt - aber englisch sollte er sprechen", so Eberl.

Auf Nachfrage, ob dies auf Zidane zutreffe, erklärte Eberl: "Ich weiß nicht, ob der englisch spricht", woraus "Sky"-Experte Lothar Matthäus folgerte: "Wenn er [Eberl, Anm.d.Red.] es nicht weiß, dann hat er auch nicht mit ihm gesprochen." Mit einem Lächeln an Moderator Sebastian Hellmann gewandt, entgegnete Eberl wiederum: "Du hast es nicht gemerkt, Lothar hat es gemerkt."

Zidane spielt angeblich keine Rolle in den Planungen des FC Bayern

Unklar bleibt allerdings, ob die Bosse des FC Bayern bereits mit allen Auserwählten den Austausch gesucht haben. "Sky" zumindest will erfahren haben, dass Zidane schlicht keine Rolle in den Planungen spiele.

Das war bei Bundestrainer Julian Nagelsmann anders. Ein Gespräch zwischen dem erst im März 2023 in München entlassenen Coaches und Eberl hatte allerdings keine Einigung zufolge. "Irgendwann hat man gemerkt, okay der Stachel von damals sitzt noch tief und die Trennung ist noch sehr frisch", so Eberl. Nagelsmann hat sich stattdessen zum DFB bekannt und seinen Vertrag bis zur WM 2026 verlängert.