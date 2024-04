Top-Anwärter auf Trainerposten beim FC Bayern enthüllt

unknown

Unai Emery und Roberto de Zerbi (r.) sollen Favoriten beim FC Bayern sein

Seit Freitag ist klar, dass Julian Nagelsmann nicht zum FC Bayern zurückkehren, sondern sein Engagement als deutscher Bundestrainer über die EM 2024 hinaus fortführen wird. Unklar ist hingegen weiterhin, wer die nach der Saison vakante Stelle in München antreten wird. Zwei Kandidaten sollen die Nase vorne haben.

"Irgendwann hat man gemerkt, dass der Stachel von damals noch zu tief sitzt, die Trennung noch zu frisch ist. Aber das ist okay", bezog Bayerns Sportvorstand Max Eberl am Samstagabend nach dem 5:1-Sieg der Münchner gegen den 1. FC Union Berlin Stellung zu den gescheiterten Gesprächen mit Julian Nagelsmann, die in einer Rückkehr des erst im März 2023 entlassenen Übungsleiter in die bayerische Landeshauptstadt hätten gipfeln können.

Zuvor hatte mit Xabi Alonso bereits ein anderer vermeintlicher Top-Anwärter auf den Posten seinen Verbleib bei Bayer Leverkusen verkündet. Auch Sebastian Hoeneß, der zeitweise gehandelt wurde, hat sich für eine Verlängerung bei seinem derzeitigen Arbeitgeber VfB Stuttgart entschieden.

Welche Kandidaten man noch kontaktiert hat oder kontaktieren wird, ließ sich Eberl nicht entlocken, die "Bild" wartet nun allerdings mit zwei Coaches auf, die aktuell die Speerspitze der Bemühungen des FC Bayern sein sollen: Unai Emery von Aston Villa und Roberto de Zerbi von Brighton & Hove Albion.

FC Bayern müsste wohl tief in die Tasche greifen

Beide stünden "hoch im Kurs", berichtet die "Bild". Eberl sei "Fan von beiden Trainern". Allerdings soll man bezüglich de Zerbi in München auch Vorbehalte haben, da der 42-Jährige seine Eignung für einen absoluten Top-Klub noch nicht unter Beweis gestellt hat.

Emerys Vita weist hingegen schon drei Siege in der Europa League (2014, 2015, 2016 mit dem FC Sevilla, 2021 mit dem FC Villarreal) auf, außerdem feierte der 52-jährige Spanier Erfolge mit Paris Saint-Germain. Aktuell mischt er mit Aston Villa die englische Premier League auf. Daher soll Emery derzeit auch die besten Aussichten haben.

Eine große Hürde auf dem Weg zu einem erfolgreichen Werben verschweigt der Bericht allerdings auch nicht. Emerys Vertrag in Birmingham endet erst 2027, der FC Bayern müsste also wohl eine satte Ablöse zahlen.