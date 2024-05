Diese vier Abgänge stehen beim VfB Stuttgart wohl fest

IMAGO/Eibner Pressefoto/Oliver Schmidt

Mahmoud Dahoud (2.v.l.) wird den VfB Stuttgart wohl wieder verlassen

70 Punkte hat der VfB Stuttgart nach 33 Bundesliga-Spieltagen bislang eingefahren. Genauso viele, wie am Ende der Meistersaison 2006/2007 zu Buche standen. Eine schier unglaubliche Bilanz der Schwaben, die im letzten Jahr erst in der Relegation den Klassenerhalt gesichert hatten. Ehe es in der kommenden Saison in der Champions League an den Start geht, hat der VfB noch einige Personalfragen zu klären.

Nachdem in den letzten Tagen und Wochen viel darüber spekuliert wurde, wer den Tabellendritten der Bundesliga im bevorstehenden Transfersommer verstärken könnte, stehen mittlerweile wohl auch die ersten Abgänge fest.

Zumindest berichtete "Sky" über vier VfB-Akteure, die in der nächsten Saison wohl nicht mehr mit dem roten Brustring auflaufen werden. Der TV-Sender nannte dabei drei Spieler, deren Verträge nach dem letzten Saisonspiel am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (ab 15:30 Uhr) auslaufen und nicht weiter verlängert werden.

Das betrifft demzufolge Roberto Massimo, Lilian Egloff und Genki Haraguchi. Sie alle werden zur neuen Saison nicht mehr auf der Gehaltsliste der Schwaben stehen, konnten in der laufenden Spielzeit aber ohnehin schon keinen großen sportlichen Mehrwert mehr bieten.

Dahoud kehrt nach England zurück

Roberto Massimo stand kein einziges Mal in der Startelf, brachte es nur auf fünf Kurzeinsätze als Einwechselspieler. Mittelfeld-Routinier Genki Haraguchi wurde in der gesamten Saison sogar nur einmal eingewechselt, steht aktuell bei 20 Einsatzminuten in der Saison. Lilian Egloff steuerte in seinen fünf Saisonspielen immerhin einen Treffer für den VfB Stuttgart bei, wird aber wohl ebenfalls kein neues Arbeitspapier erhalten.

Als vierter Sommer-Abgang soll mittlerweile Mahmoud Dahoud feststehen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler wurde erst im Sommer von Brighton & Hove Albion ausgeliehen, kam aber nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus.

Für Dahoud besitzen die Stuttgarter zwar eine Kaufoption, die aber dem Vernehmen nach nicht gezogen wird. Dahoud kehrt dann also im Sommer auf die Insel zu Brighton zurück.