Thomas Tuchel bleibt möglicherweise nun doch Trainer des FC Bayern

Am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) steht für den FC Bayern das letzte Bundesliga-Spiel einer durchwachsenen Saison an. Gegen die TSG Hoffenheim wollen sich die Münchner mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden. Vor dem Auswärtsspiel stellte sich Thomas Tuchel den Fragen der Presse.

Die wichtigsten Aussagen im Überblick:

+++ Tuchel über seine Transferwünsche +++

"Es war immer meine Intention, dass man gemeinsam das Bestmögliche für die Mannschaft herausholt. Immer in dem Bewusstsein, dass es finanzielle Gründe gibt. Es müssen viele Dinge erfüllt werden. Es ist nicht so, dass man Wünsche äußert und die dann erfüllt werden. Es ist immer ein Austausch und es gibt unterschiedliche Meinungen. Das ist kein Problem. hat bei meiner Entscheidung keine Rolle gespielt. Ich habe keinen Grund mich darüber zu beschweren. Ich bin bis heute sehr froh, dass ich bei Harry Kane dran geblieben bin und alles dafür getan habe, dass wir ihn mal besuchen."

+++ Tuchel über die Gespräche +++

"Das ging von dem Donnerstag nach Real bis gestern."

+++ Tuchel über Pavlovic +++

"Wir konnten die Nominierung nicht verhindern (lacht). Es ist einfach sensationell, dass er dabei ist. Vom ersten Training an haben wir in dem Jungen etwas besonderes gesehen. Er will immer den Ball haben, das ist sein Selbstverständnis. Es ist eine Freude, ihn spielen zu sehen. Es hat jetzt eine Entwicklung genommen, die wir nicht unbedingt erwartet haben. Er hat es sich aber absolut verdient. Er ist ein ganz feiner Kerl. Dickes Kompliment."

+++ Tuchel über Neuer und Nübel +++

"Ich habe das nie so mitbekommen. Alex Nübel war in der Vorbereitung bei uns. Ich habe ihn als netten Menschen kennengelernt. Da gibt es überhaupt keine Vorbehalte. Julian hat mehrfach betont, dass es auch um Harmonie geht. Die Nominierung gemeinsam mit Manuel ist der Beweis, dass beide miteinander können."

+++ Tuchel über Goretzka +++

"Er wusste schon ein bisschen länger, dass er nicht bei der EM dabei ist. Wir kennen seine Ambitionen. Wir sind der Überzeugung, dass er eine sehr gute Saison für uns gespielt hat. Er war sehr wichtig für uns. Die Entscheidung kam aber dennoch nicht ganz überraschend. Er hat alles für eine Nominierung getan. Ich glaube, er hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, weil immer noch etwas passieren kann. Aber er ist sehr enttäuscht, weil es sein Traum war."

+++ Tuchel über Uli Hoeneß +++

"Ich hätte mich nicht angesprochen gefühlt, wenn mein Name nicht gefallen wäre. Wir haben das im Rahmen des Real-Spiels aber begraben. Ich bin nicht nachtragend."

+++ Tuchel über seinen Wechsel zum FC Bayern +++

"Das Timing ist immer entscheidend. Wir wussten um die Historie. Es war eine schnelle Entscheidung, die aus dem Bauch heraus kam. Ich glaube, dass Momente des Umbruchs auch eine große Chance sein können. Es wird mal stürmisch und da wird man auch mal seekrank, das kalkuliert man mit ein. Ich habe meine Entscheidung im Februar zu 1000 Prozent getroffen und habe es auch verarbeitet. Daher war klar, dass sich unsere Wege trennen. Erst in der letzten Woche gab es dann die Möglichkeit zu dieser Kehrwende, weil es diese Idee vom Klub kam. Die Gründe für die Trennung sind vielleicht auch gar nicht so klar."

+++ Tuchel über die Bewertung seiner Arbeit +++

"Stolz ist das falsche Wort. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an, aber wir können es nicht beeinflussen, wie ich von außen bewertet werde. Es geht nicht ums Ego, sondern jeden Tag diesen Beruf leidenschaftlich zu leben und eine gewisse Leichtigkeit zu behalten. Das ist deutlich mehr wert, als die Anerkennung meiner Arbeit. Das darf nicht der treibende Grund sein."

+++ Tuchel über Harry Kane +++

"Er ist in Behandlung bei seinem persönlichen Arzt. Er ist schon nicht mehr da und wird nicht mitfahren. Es war in Madrid schon grenzwertig. Es gab überhaupt keine Chance, dass er nicht mehr trainiert. Kim und Choupo-Moting fallen aus. Auch Sané und Musiala sind auch nicht dabei. Coman hofft noch auf die EM. Boey ist wieder fit, aber aus einem privaten und traurigen Grund nicht im Kader."

+++ Tuchel über seine Zeit beim FC Bayern +++

"Der Job braucht volle Energie. Aber er gibt mir auch sehr viel Energie. Das ist meine Leidenschaft. Ein gutes Training macht mich sehr glücklich. Es gibt wenig bessere Orte als eine Fußball-Kabine. Natürlich kann man sagen, dass eine titellose Saison mit dem FC Bayern nicht zufriedenstellend ist. Es bleibt ein sehr enttäuschendes Aus im DFB-Pokal, das war ungenügend. In der Bundesliga haben wir eine Anzahl an Punkten geholt, die neun von elfmal zur Meisterschaft gereicht hätten. Wir waren in einer schwierigen Situation mit vielen Verletzten und Bayer Leverkusen, die sich einfach weigern zu verlieren. Es ist eine Punkteausbeute für die man sich nicht schämen muss. Die Saison in der Champions League war bis zur 87. Minute in Madrid nahezu perfekt."

+++ Tuchel über seine Entscheidung +++

"Es war sehr schwierig. Erlebnisse wie in der Champions League schweißen dich zusammen. Die Zusammenarbeit mit dem Team war der Hauptgrund, warum eine solche 180-Grad-Wende noch ein Thema war, aber wir haben eben keine Vereinbarung gefunden."

+++ Tuchel über seine Zukunft +++

"Das ist die letzte Pressekonferenz an der Säbener Straße. Es bleibt bei der Vereinbarung vom Februar. Wir haben aber keine Einigung über die weitere Zusammenarbeit gefunden."

+++ Wird Thomas Tuchel sein eigener Nachfolger beim FC Bayern? +++

Anfang der Woche machten erste Gerüchte die Runde, wonach Thomas Tuchel nun doch Trainer des FC Bayern bleiben könnte. Seit Februar steht eigentlich fest, dass der 50-Jährige und die Münchner im Sommer getrennte Wege gehen und der Vertrag des Coaches, der ursprünglich bis 2025 datiert war, vorzeitig aufgelöst wird.

Wie "Bild" berichtet, soll eine Entscheidung über den möglichen Verbleib des ehemaligen BVB-Coaches noch bis zum Ende dieser Woche getroffen werden. Tuchel ist nach den zahlreichen Absagen der Wunschkandidaten inzwischen so etwas wie die einzig verbliebene Lösung. Doch was sagt der ehemalige Übungsleiter des FC Chelsea selbst zu den Gerüchten?

+++ FC Bayern in Hoffenheim ohne Sané und Musiala +++

Das Verletzungspech blieb dem FC Bayern in der laufenden Saison treu. Daran hat sich auch vor dem letzten Bundesliga-Spieltag am Samstagnachmittag bei der TSG 1899 Hoffenheim nichts geändert.

Gleich mehrere Stammkräfte des entthronten deutschen Meisters, die sich rund um das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid Verletzungen zugezogen hatten, werden in dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen.

Laut "kicker"-Infos gilt es beispielsweise als ausgeschlossen, dass die Offensivkräfte Leroy Sané und Jamal Musiala gegen Hoffenheim eingesetzt werden. Noch ungewiss ist derweil der Einsatz am Wochenende von Top-Torjäger Harry Kane. Der 30-Jährige hatte während der Partie bei Real Madrid über Rückenprobleme geklagt und musste ebenfalls vorzeitig vom Feld genommen werden.