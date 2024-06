BVB "selber schuld" an Final-K.o.

IMAGO/Domenic Aquilina

Enttäuschung bei den BVB-Spielern

Borussia Dortmund bietet Real Madrid im Finale der Champions League mehr als Paroli. Dann schlagen die Königlichen eiskalt zu und zerstören mit dem 2:0 den Final-Traum des BVB. TV-Experte Dietmar Hamann sieht in dem Ergebnis die Konsequenz aus der ersten Halbzeit der Dortmunder.

"Es ist wahrscheinlich nicht unverdient. Die Dortmunder hatten ihre Chancen. Es ist natürlich unheimlich bitter. Zur Halbzeit musst du führen. Wenn du diese Phasen hast, wo du überlegen bist, dann musst du ein Tor machen", sagte "Sky"-Experte Hamann zum Spielverlauf.

"Es war zur Halbzeit klar, dass die Dortmunder wahrscheinlich nicht mehr so gut spielen werden und die anderen nicht mehr so schlecht sein werden", erklärte Hamann weiter.

Dann sei das Spiel vor sich hingeplätschert, "es ist wenig passiert". "Ein Kopfball von Füllkrug, den Courtois leicht hält." Dann entscheide eine Standardsituation - Kopfball von Carvajal nach Kroos-Ecke - das Spiel.

Die Dortmunder seien "da selber schuld", analysierte Hamann. "Wenn du in der ersten Halbzeit in Führung gehst, wird das ein anderes Spiel."

Real macht eben Real-Dinge

Dann machte Real eben Real-Dinge, wurde wieder mal zur gnadenlosen Bestie, die eine deutsche Mannschaft verschlingt.

"Mittlerweile erkenne ich das an, dass das nicht immer nur Glück ist. So wie der Spielverlauf heute war, da kommen sie wieder mit 2:0 als Sieger vom Platz", so Hamann. "Man kann jetzt nicht sagen, dass das unverdient war, aber natürlich sieht es anders aus, wenn Dortmund in der ersten Hälfte das Tor macht."

Dennoch kann der BVB stolz sein auf seine Leistung im Endspiel.

"Es ist herausragend, wie sie sich verkauft haben, wie sie den deutschen Fußball verkauft haben", sagte der frühere Nationalspieler. "Im Viertelfinale waren sie wahrscheinlich die Mannschaft, der am wenigsten Chancen eingeräumt wurden. Das wird sie aber alles nicht interessieren. Was du aus der Champions-League-Saison mitnehmen kannst, ist ein Haufen Geld."

Die bittere Pleite werde das Team wohl noch etwas beschäftigen, glaubt Hamann. "Jetzt kannst du sagen, die Erfahrung hat das Spiel gewonnen, da mag was dran sein. Die [Real] waren 75 Minuten aber nicht auf dem Platz. Dann sind sie etwas müde geworden, kriegst die Standardsituation, verlierst so ein Spiel. Sowas wegzustecken, das geht nicht innerhalb von Tagen oder einer Woche."