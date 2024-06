Berater von Türkei-Talent plaudert Bayern-Interesse aus

IMAGO/Davide Casentini/IPA Sport

Semih Kilicsoy (r.) hat das Interesse vom FC Bayern und VfB Stuttgart geweckt

Mit gerade einmal 18 Jahren sorgte die türkische Sturm-Hoffnung Semih Kilicsoy in der SüperLig für Furore. In 23 Einsätzen erzielte der Youngster elf Treffer für Besiktas. Sein Berater hat nun verraten, dass mit dem FC Bayern, Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart mehrere Bundesligisten an dem Angreifer interessiert sind.

Für Besiktas startete Semih Kilicsoy in der Rückrunde durch. Ab Dezember spielte sich der Shootingstar in der Startelf seines Klubs fest. Mit elf Toren in 23 SüperLig-Einsätzen war der 18-Jährige einer der wenigen Lichtblicke in einer ansonsten verkorksten Besiktas-Saison, die auf Rang sechs endete.

Mit seinen beeindruckenden Statistiken hat der gebürtige Istanbuler offenbar das Interesse zahlreicher Top-Klubs aus ganz Europa auf sich gezogen. Das hat sein Berater Murat Teber nun in einem Interview verraten: "Ich weiß, dass Klubs wie Bayern München, Manchester City, Arsenal, PSG, Monaco, Bayer Leverkusen und Stuttgart Semih beobachten. Darüber haben wir Informationen erhalten."

FC Bayern: Semih Kilicsoy steht noch bis 2028 unter Vertrag

Genauere Angaben zum Interesse der Klubs aus der Fußball-Bundesliga an seinem Schützling machte der Berater indes nicht. Bei Besiktas steht Kilicsoy noch bis 2028 unter Vertrag. Die interessierten Vereine müssten daher wohl tief in die Tasche greifen, um das türkische Sturm-Juwel zu verpflichten.

Bereits in der Jugend machte Kilicsoy mit einer sensationellen Torquote auf sich aufmerksam. 64 Mal stand die Nachwuchshoffnung für seinen Ausbildungsverein in der U19 auf dem Rasen. Dabei gelangen ihm 42 Treffer und sechs Vorlagen. Im Herrenbereich knüpft er nun nahtlos an seine Top-Statistiken an.

Für seine Leistungen wurde Kilicsoy unlängst mit dem Debüt in der A-Nationalmannschaft belohnt. Beim 0:0 gegen Italien wurde der Mittelstürmer in der 82. Minute eingewechselt. Zudem schaffte er den Sprung in den endgültigen EM-Kader seines Landes.