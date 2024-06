Sesko vor Verlängerung bei RB Leipzig

IMAGO/motivio

Benjamin Sesko (l.) wird RB Leipzig im Sommer wohl nicht verlassen

Gute Nachrichten für RB Leipzig. Torjäger Benjamin Sesko wird die "Roten Bullen" wohl nicht verlassen und auch in der kommenden Saison für die Sachsen spielen.

Überraschung in Leipzig! Benjamin Sesko in Kürze seinen eigentlich noch bis 2028 laufenden Vertrag verlängern. Der 21 Jahre alte Stürmer verzichtet zudem laut "dpa"-Informationen darauf, seine noch bis Ende Juni gültige Ausstiegsklausel über 65 Millionen Euro zu aktivieren.

Zuerst hatte bereits Transferexperte Fabrizio Romano über die Entscheidung des Slowenen berichtet. Laut "Bild" könnte der Deal bereits in den kommenden Tagen perfekt gemacht werden.

Zahlreiche europäische Top-Klubs gehen im Sesko-Poker leer aus

Sesko wechselte im vergangenen Sommer von RB Salzburg nach Leipzig. Nach anfänglichen Schwierigkeiten etablierte sich der Stürmer und stand immer häufiger in der Startelf. In den letzten sieben Spielen der Saison erzielte er immer einen Treffer. Am Ende der Spielzeit kam der slowenische Nationalspieler auf wettbewerbsübergreifend 18 Tore und zwei Vorlagen in 42 Partien.

Leistungen die zwangsläufig größere Klubs auf den Plan riefen. Zuletzt war von einem großen Interesse des englischen Vizemeisters FC Arsenal berichtet worden. Die "Gunners" müssen sich auf der Suche nach einem neuen Stürmer nun aber wohl neu orientieren. Auch der AC Mailand hatte sich in den vergangenen Wochen und Monaten wohl intensiv mit dem 1,95 Meter großen Torjäger beschäftigt.

Besonders gut für Leipzig: Sollte Sesko bei der anstehenden Europameisterschaft für Aufsehen sorgen, könnte der Verein die Ablösesumme frei verhandeln.

In Gruppe C geht es für Slowenien gegen England, Dänemark und Serbien. Ein Weiterkommen wäre für die Slowenen historisch. Bei der bislang einzigen EM-Teilnahme im Jahr 2000 schied man in der Vorrunde als Gruppenletzter aus.