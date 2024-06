Medien: Schmelzer-Kehrtwende beim BVB

IMAGO/Steinbrenner

Marcel Schmelzer wird kein Assistenztrainer von Nuri Sahin

Seit der Beförderung von Nuri Sahin zum neuen Cheftrainer bei Borussia Dortmund halten die Spekulationen an, wen der Nachfolger von Edin Terzic noch alles in seinem Trainerstab installieren könnte. Mittlerweile soll feststehen: Ex-BVB-Kapitän Marcel Schmelzer wird kein Sahin-Assistent bei den Schwarz-Gelben.

Das zumindest vermeldeten die "Ruhr Nachrichten". Marcel Schmelzer hatte im letzten Jahr seine Trainertätigkeit bei Borussia Dortmund aufgenommen, war als Hospitant im Trainerteam der U17-Mannschaft der Schwarz-Gelben tätig. Das Engagement verlief aus Schmelzers Sicht äußerst erfolgreich, die B-Jugend der Dortmunder feierte im Mai den Gewinn der Deutschen Meisterschaft.

Zur kommenden Saison wird der 35-Jährige nun in den Seniorenbereich zurückkehren - allerdings nicht zu den Profis. Schmelzer wird stattdessen als Co-Trainer in die Dortmunder U23-Mannschaft aufrücken, die bekanntlich in der 3. Liga auf Torejagd geht. Das gab der BVB Anfang Mai bekannt.

"Für mich ist das nach meiner Hospitation bei der U17 ein richtig guter Schritt, um in den Senioren-Fußball einzusteigen. Es war mir schon lange klar, dass ich diesen Schritt unbedingt gehen möchte", wurde der Ex-Nationalspieler zitiert.

Besetzung von Sahins Trainerstab noch ungewiss

Schmelzer wird fortan als Assistent von Cheftrainer Jan Zimmermann für die Zweitvertretung der Westfalen arbeiten: "Dass es so schnell klappen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich freue mich sehr über diesen Schritt, denn die U23 ist eine sehr interessante Mannschaft mit vielen jungen Talenten", fügte Schmelzer zu seiner internen Beförderung hinzu.

Das Rätselraten, wer künftig zum Trainerstab von Nuri Sahin bei den Profis gehören wird, geht damit weiter. Voraussichtlich wird Sven Bender seine Arbeit als Co-Trainer weiter ausführen. Spekuliert wird noch über Sebastian Geppert, der zuletzt ebenfalls als Assistent arbeitete, allerdings als enger Vertrauter des zurückgetretenen Edin Terzic galt.