Foul-Diskussion? Füllkrug zückt sein Handy zum Foto-Beweis

IMAGO/Spada/LaPresse

Diese Szene zog Niclas Füllkrug (l.) als Vergleich heran

War der Körpereinsatz von Ilkay Gündogan gegen Ungarns Abwehrspieler Willi Orban unmittelbar vor dem 1:0 der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft (Endstand 2:0) am Mittwochabend ein Foulspiel oder nicht? Vor allem die unterlegenen Ungarn sahen nach dem EM-Gruppenspiel noch Diskussionsbedarf. Für Stürmer Niclas Füllkrug stand hingegen fest: Alles in Ordnung!

Unmittelbar vor dem Führungstor durch Jamal Musiala hatte sich Ilkay Gündogan im Strafraum mit einem intensiven Körpereinsatz gegen Willi Orban Platz verschafft und war an den Ball gekommen. Er legte zurück auf Musiala, der in der 22. Minute zum 1:0 einnetzte.

Viele Ungarn hatten ein Foulspiel gesehen. Nicht so BVB-Stürmer Niclas Füllkrug, der in der Mixed Zone von einem ungarischen Journalisten auf die Szene angesprochen wurde.

"Es war ein gültiges Tor! Ich kann Ihnen ein Bild zeigen. Einfach nur um zu sehen", meinte der 30-Jährige und bediente sich danach eines für ihn passenden Vergleichs.

Füllkrug zückte sein Smartphone und präsentierte wie auf Abruf ein Foto, welches ihn im Zweikampf mit eben jenem Willi Orban zeigt. Dieses Mal ist es der Abwehrspieler von RB Leipzig, der sich per Schubser gegen Füllkrug Platz verschafft hat. Auch diese Szene war von Schiedsrichter Danny Makkelie nicht geahndet worden.

Gündogan traf selbst zum zweiten deutschen Tor

"Was denken Sie darüber? Ist das dann auch ein Foul? Nein, es ist kein Foul. Da schubst er auch nur. Es war ein gültiges Tor. Keine Diskussion", so der Mittelstürmer, der in der 58. Minute für Kai Havertz eingewechselt wurde.

Über DFB-Kapitän Ilkay Gündogan führte Füllkrug weiter aus: "Illy ist nicht der größte und stärkste Spieler, aber er war stark und nutzt seinen Körper. Aber es war kein Foul."

Gündogan hatte in der 67. Minute seine starke Leistung gegen die Ungarn gekrönt und das entscheidende 2:0 nach starker Vorarbeit von Maximilian Mittelstädt selbst erzielt.