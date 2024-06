VfB? BVB? Bayer? Insider gibt Update zur Anton-Zukunft

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Wechselt Waldemar Anton vom VfB Stuttgart zum BVB oder zu Bayer Leverkusen?

Während Waldemar Anton auf seinen ersten EM-Einsatz für das DFB-Team wartet, gehen die Zukunftsspekulationen um den Kapitän des VfB Stuttgart munter weiter. Der BVB und Bayer Leverkusen sollen sich intensiv um den 27-Jährigen bemühen. Ein Transferziel ist laut eines Experten aber unwahrscheinlich.

Wie der italienische Reporter Fabrizio Romano in seinem "Daily Briefing" schreibt, zieht es Anton trotz anhaltender Gerüchte um ein Interesse des FC Liverpool wohl nicht in die englische Premier League. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga sei "wahrscheinlicher", so der Transfer-Insider.

Wenig überraschend nennt auch Romano die Stuttgarter Liga-Rivalen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen als aussichtsreiche Kandidaten im Anton-Poker. Beide Klubs werden bereits seit längerem mit dem zweimaligen Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Dem "kicker" zufolge ist Antons Entscheidung nach wie vor offen, soll aber "zeitnah" fallen. Das Fachmagazin hatte zuletzt zudem vermeldet, ein Verbleib beim VfB Stuttgart sei wohl vom Tisch.

Das Problem aus Sicht des Vizemeisters: Anton hat in seinem erst im Januar bis 2027 verlängerten Vertrag beim VfB eine Ausstiegsklausel verankert. Diese soll bei 22,5 Millionen Euro liegen - ein überschaubarer Preis angesichts des Gesamtpakets, das der 1,89-Meter-Mann mitbringt.

VfB Stuttgart: BVB? Bayer Leverkusen? Wohin wechselt Waldemar Anton?

Die besten Karten bei Anton soll indes nicht der BVB, sondern Leverkusen haben. "Sky" berichtete, Trainer Xabi Alonso habe bereits zweimal persönlich bei dem Profi angerufen, um ihn von einem Wechsel zu Bayer zu überzeugen. Im Raum steht angeblich ein gut dotierter Vertrag bis 2028 für Anton.

Bayer will ihn dem Vernehmen nach sogar unabhängig von Jonathan Tahs Zukunft verpflichten. Antons DFB-Teamkollege soll sich bereits mit dem FC Bayern auf einen Wechsel geeinigt haben.

Die Ablöseverhandlungen zwischen Bayer und den Münchnern sollen jedoch noch ganz am Anfang stehen.