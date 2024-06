Diese Achtelfinal-Gegner warten auf Deutschland

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bundestrainer Julian Nagelsmann und das DFB-Team wollen gegen die Schweiz gewinnen

Der 2:0-Sieg über Ungarn am Mittwochabend bedeutete für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht nur den zweiten Erfolg bei der Heim-EM, sondern gleichzeitig auch die vorzeitige Qualifikation fürs Achtelfinale. Dort warten nun - je nach Ausgang des dritten und letzten Gruppenspiels - ganz unterschiedliche Gegner. Diese Szenarien sind möglich:

Der Einzug ins Achtelfinale der EURO 2024 ist der deutschen Nationalmannschaft nach dem 2:0 gegen Ungarn nicht mehr zu nehmen, das DFB-Team steht vorzeitig als Teilnehmer der K.o.-Runde fest.

Noch ist allerdings unklar, in welchem Stadion und gegen welchen Gegner es im Achtelfinale weitergeht. Das hängt davon ab, wie das Spiel gegen die Schweiz am Sonntagabend (21 Uhr im sport.de-Live-Ticker) in Frankfurt endet.

Mit einem Sieg oder einem Unentschieden hätten die Schützlinge von Julian Nagelsmann den ersten Platz in der Gruppe sicher, verliert das DFB-Team, geht es als Gruppenzweiter in die Schlussrunde. Auf Platz drei kann Deutschland nicht mehr abrutschen.

Achtelfinal-Variante 1: Deutschland wird Gruppensieger:

In diesem Fall würde es für die deutsche Elf am 29. Juni in Dortmund weitergehen. Um 21 Uhr wartet der Zweite der Gruppe C auf das Team von Nagelsmann.

In Gruppe C befinden sich England, Dänemark, Slowenien und Serbien. Derzeit deutet vieles darauf hin, dass die Three Lions Erster werden, demnach wären aktuell die Dänen, Slowenen oder Serben in der Verlosung als Gegner.

Achtelfinal-Variante 2: Deutschland wird Gruppenzweiter:

Dann ginge es für das DFB-Team am 29. Juni in Berlin weiter. Anstoß wäre schon um 18 Uhr. Als Gegner wartet aufgrund der EM-Modalitäten ebenfalls ein Gruppenzweiter, dieses Mal aus Gruppe B.

Dort spielen Spanien, Italien, Albanien und Kroatien den Achtelfinaleinzug aus. Aktuell sieht es so aus, als würden Spanien und Italien das Ganze unter sich ausmachen, heißt: eine der beiden starken Nationen würde auf Platz zwei landen und wäre dann Gegner für das DFB-Team.

Umso mehr hat Nagelsmann den Gruppensieg als Ziel ausgegeben.

"Es hat in allererster Linie eine Wirkung nach innen, ob du Erster oder Zweiter wirst", sagte der Bundestrainer nach dem Sieg über Ungarn. Aber auch an die (Titel-)Konkurrenz: "Und der Achtelfinal-Gegner könnte kein Riesenbrocken sein."