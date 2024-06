EM-Fahrer im Visier von RB Leipzig und Frankfurt

IMAGO/JESPER ZERMAN

Baris Yilmaz (l.) steht offenbar bei Eintracht Frankfurt und RB Leipzig auf der Liste

Bei der Fußball-EM 2024 zählt Offensivspieler Baris Yilmaz zum Stammpersonal der türkischen Nationalmannschaft. Sowohl gegen Georgien als auch Portugal stand der Angreifer über 90 Minuten auf dem Platz. Nun machen Gerüchte die Runde, wonach der 24-Jährige das Interesse von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt auf sich gezogen hat.

In der abgelaufenen Spielzeit überzeugte Baris Yilmaz mit sechs Treffern und sieben Vorlagen für Galatasaray in der Süper Lig. Der 24-Jährige hat sich mit seinen Leistungen längst ins Blickfeld von Teams aus Bundesliga, Premier League und Serie A gespielt. Ein Transfer wird auf Grund eines Vertrages in Istanbul bis 2027 aber wohl nicht gerade günstig.

Laut "Caught Offside" fordert der türkische Traditionsklub mindestens 25 Millionen Euro für Yilmaz , der sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum auflaufen kann. Aus der Bundesliga sollen unter anderem RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ein Auge auf den 17-fachen Nationalspieler geworfen haben.

Konkurrenz aus der Premier League für Eintracht Frankfurt und RB Leipzig

Die heißeste Aktie im Poker um die Dienste von Yilmaz ist dem Online-Portal zufolge aber Brighton & Hove Albion. Die Seagulls, die in der kommenden Saison von Fabian Hürzeler gecoacht werden, sollen zur Zeit an einem ersten Angebot für den Stürmer arbeiten. Dieses soll sich allerdings nur im Bereich von 13 bis 15 Millionen Euro bewegen.

Wie konkret das Interesse der Bundesligisten aus Leipzig und Frankfurt ist, geht aus dem Bericht von "Caught Offside" nicht hervor. Insbesondere die Roten Bullen schauen sich aktuell nach Verstärkungen für die Offensive um, da weder der Verbleib von Dani Olmo noch Xavi Simons sicher ist.

Während Olmo die Sachsen dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von rund 60 Millionen Euro verlassen kann, wird Simons seit geraumer Zeit mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. RB Leipzig bemüht sich allerdings ebenfalls darum, den Niederländer noch eine Saison von PSG auszuleihen.