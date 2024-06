Neue Details zu Ausstiegsklausel von Leipzig-Stammkraft

IMAGO/motivio

Amadou Haidara (M.) bleibt wohl bei RB Leipzig trotz einer vertraglich festgeschriebenen Ausstiegsklausel

Fußball-Bundesligist RB Leipzig will auf der einen Seite seinen Kader für die kommende Spielzeit so gut es geht zusammenhalten. Auf der anderen Seite sind Transfererlöse notwendig, um selbst Neuzugänge zu verpflichten. Zentraler Baustein in den Planungen der Sachsen ist, wie es mit Stammspieler Amadou Haidara weitergeht.

Im Vertrag von RB Leipzigs Mittelfeldspieler Amadou Haidara ist nach "Sky"-Angaben eine Ausstiegsklausel verankert, die allerdings noch im Juni ausläuft. Heißt: Interessierte Klubs müssen sich spätestens am 30. Juni bei RB Leipzig gemeldet haben, um einen Wechsel in Gang zu bringen.

Bleibt dies aus, erlischt die Klausel - und die Ablösesumme wäre für potentielle Interessenten frei verhandelbar. Dem TV-Sender zufolge liegt die Klausel bei 30 Millionen Euro. Haidaras Vertrag ist noch bis 2026 gültig.

Aktuell sieht es laut dem Bericht danach aus, dass kein Klub aktiv wird. Ein konkreter Interessent habe sich noch nicht herauskristallisiert, heißt es.

Haidara verlängerte erst kürzlich bei RB Leipzig

Erst im vergangenen März hatte RB Leipzig mit dem 44-fachen malischen Nationalspieler um ein weiteres Jahr verlängert.

"Amadou Haidara ist ein großartiger Spieler und Mensch, der in unserer Mannschaft eine zentrale Rolle einnimmt. Deshalb wollten wir den Vertrag unbedingt vorzeitig verlängern", sagte Sportdirektor Rouven Schröder damals: "Er entwickelt sich bei RB Leipzig mehr und mehr zu einer Führungsfigur und wir setzen auf seine Qualitäten."

Der zentrale Mittelfeldspieler war 2019 von Schwesterklub RB Salzburg gekommen, damals wanderten 19 Millionen Euro Ablöse nach Österreich. In der vergangenen Spielzeit zählte er zu den Leistungsträgern im Kader von Cheftrainer Marco Rose, allein ein im vergangenen Sommer erlittener Muskelbündelriss sowie die Abstellung im Frühjahr zum Afrika-Cup verhinderten mehr als 21 Bundesliga-Partien.

Insgesamt absolvierte der 26-Jährige bereits 182 Pflichtspiele für RB Leipzig, in denen er 15 Tore und elf Vorlagen liefern konnte.