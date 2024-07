Medien: Ronaldo-Klub ködert BVB-Legende

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Marco Reus verabschiedete sich vom BVB

Marco Reus sucht nach seinem emotionalen Abschied von Borussia Dortmund einen neuen Arbeitgeber. Die BVB-Legende hat mehrere Optionen, darunter offenbar einen Wechsel zu Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien.

Laut "Bild" lockt Al Nassr mit einem Jahresgehalt von rund zehn Millionen Euro. Die Boulevardzeitung schätzt einen Wechsel von Reus zum Klub von Cristiano Ronaldo allerdings als "unwahrscheinlich" ein. Anstatt künftig im Wüstenstaat zu kicken, könnte es den offensiven Mittelfeldspieler wohl eher in die MLS ziehen.

LA Galaxy, St. Louis City und Inter Miami sollen sich um Reus bemühen und bereits "lukrative Angebote" abgegeben haben, so "Bild". Wie es in dem entsprechenden Medienbericht weiter heißt, könnte der 35-Jährige in den USA ein Jahressalär von angeblich circa sieben Millionen Euro einstreichen.

Mit Trabzonspor und Galatasaray sollen sich auch zwei Vereine aus der türkischen SüperLig Hoffnungen auf Reus machen. Die Klubs hätten aber lediglich "Außenseiter-Chance", schreibt "Bild".

Marco Reus verabschiedet sich emotional vom BVB

Noch hat sich Reus nicht entschieden, wie es nach seiner BVB-Zeit weitergehen soll. Der Routinier hatte sich am Saisonende emotional aus Dortmund verabschiedet. Insgesamt bestritt Reus 429 Pflichtspiele für die Borussia, gewann mit seinem Herzensverein zweimal den DFB-Pokal.

"Wir sind gemeinsam in all den Jahren zusammen gewachsen haben alle Höhen und Tiefen durchstanden, dafür will ich mich einfach nur bedanken! Ich werde immer einer von euch sein!" richtete sich der gebürtige Dortmunder vor wenigen Wochen bei Instagram an die BVB-Fans.

Es sei "an der Zeit, das schwarzgelbe Trikot abzulegen", schrieb Reus und kündigte an: "Auf mich wartet ein neues Abenteuer." Wo das "neue Abenteuer" stattfinden soll, ist bislang offen. Eine Zukunftsentscheidung dürfte allerdings zeitnah folgen.