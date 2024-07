Koeman kommentiert Bayern-Gerüchte um Xavi Simons

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Xavi Simons (r.) könnte zum FC Bayern wechseln

Zum Wochenstart verdichteten sich die Meldungen, wonach der FC Bayern vor einer Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Xavi Simons stehen soll. Angesprochen auf die sportliche Zukunft seines Schützlings, hat sich auch Bondscoach Ronald Koeman zu der Angelegenheit geäußert.

Die Holländer treten am Dienstagabend (ab 18:00 Uhr) zu ihrem Achtelfinal-Duell mit Rumänien an, gelten dort als vermeintlicher Favorit. Auch Xavi Simons, der bis dato alle drei Gruppenspiele für die Elftal bestritt, soll dabei wieder eine tragende Rolle in seiner Mannschaft spielen.

Zuletzt wurde das mediale Interesse an dem 21-Jährigen immer größer, soll Xavi Simons doch vor einem Wechsel von Paris Saint-Germain zum FC Bayern stehen. In der abgelaufenen Saison hatte er noch auf Leihbasis bei RB Leipzig gekickt und dabei mit 19 Scorerpunkten in 32 Bundesliga-Spielen für Furore gesorgt.

"Er ist Teil der niederländischen Nationalelf und wenn du das erreicht hast, kannst du auch bei Bayern München spielen", meinte der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman auf die Xavi-Spekulationen angesprochen.

Der Mittelfeld-Star der Elftal kann sich am Dienstagabend einen Eindruck von seinem möglichen künftigen Arbeitsplatz verschaffen, findet die Partie der Niederländer gegen die Rumänen doch im EM-Stadion München statt.

Xavi Simons als Königstransfer des FC Bayern?

Dass Xavi Simons über den Sommer hinaus bei Paris Saint-Germain bleibt und seinen dort laufenden Vertrag bis 2027 erfüllt, gilt mittlerweile als ausgeschlossen. Eher hofft da noch sein letzter Leihverein RB Leipzig darauf, den Kreativspieler doch noch länger am Cottaweg halten zu können.

Laut Koeman sei Simons "ein großes Talent, und große Talente können überall spielen". Familie und Umfeld des Toptalentes empfinde er als "sehr seriös. Sie überlegen genau, welcher Schritt der beste für ihn ist. Genauso, wie sie es getan haben, als er von Eindhoven nach Leipzig gegangen ist."

Xavi Simons könnte in diesem Transfersommer so etwas wie der Königstransfer des FC Bayern werden. Neben ihm gelten auch Nationalspieler Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Joao Palhinha (FC Fulham) als Wunschspieler der Münchner, mit Michael Olise von Crystal Palace sollen sie sich schon einig sein.