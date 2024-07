Fix! Torwart-Talent verlässt den FC Bayern

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Tom Hülsmann verlässt den FC Bayern

Der FC Bayern und Keeper Tom Ritzy Hülsmann gehen (vorerst) getrennte Wege. Der 20-Jährige schließt sich für die kommende Saison auf Leihbasis dem österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten an. Das gaben die Klubs am Mittwoch bekannt.

Im Sommer 2023 verlängerte Tom Ritzy Hülsmann seinen Vertrag beim FC Bayern bis Ende Juni 2026. Erste Profierfahrungen soll der Torhüter nun aber erst einmal abseits der bayerischen Landeshauptstadt beim SKN St. Pölten sammeln.

"Ritzy hat in der vergangenen Saison bei unserer zweiten Mannschaft sein Talent als Schlussmann unter Beweis gestellt. Dazu hat er regelmäßig bei unseren Profis mittrainiert. Wir sind überzeugt, dass er nun bereit ist, den nächsten Schritt in einer Profiliga zu machen und er dafür in St. Pölten beste Voraussetzungen vorfinden wird. Wir werden seine Entwicklung dort genau beobachten und wünschen ihm alles Gute", kommentierte Nachwuchschef Jochen Sauer den Deal in der offiziellen Mitteilung des FC Bayern.

In München schaffte Hülsmann zwar bereits mehrfach den Sprung in den Spieltagskader. Zum Einsatz kam der Youngster für die Profis bislang allerdings nicht.

Beim FC Bayern bislang nur in der Regionalliga aktiv

2023/24 verpasste er allerdings auch Großteile der Saison aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Dennoch stehen 19 Einsätze für die U23 des FC Bayern in der Regionalliga zu Buche.

"Mit Ritzy Hülsmann konnten wir einen jungen und talentierten Torhüter für uns gewinnen, der bereits bei Bayern München II wertvolle Erfahrungen sammeln konnte", verwies auch St. Pöltens Sportdirektor Christoph Freitag auf diese Einsätze und ergänzte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm und sind überzeugt, dass er eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen wird."

Hülsmann selbst sagte: "Ich freue mich sehr, dass ich ab sofort ein Teil des SKN St. Pölten sein darf und bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Ab sofort gilt mein voller Fokus der neuen Aufgabe bei den Wölfen."