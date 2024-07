Alles fix! FC Schalke verkündet Karaman-Entscheidung

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Kenan Karaman bleibt dem FC Schalke 04 langfristig erhalten

Was sich in den letzten Stunden und Tagen bereits immer mehr verdichtete, wurde am Freitagnachmittag endgültig vom FC Schalke 04 bestätigt: Torjäger Kenan Karaman bleibt dem Klub langfristig erhalten und verlängert bei den Königsblauen langfristig.

Wie die Gelsenkirchener in einer offiziellen Pressemeldung bekanntgaben, hat der 31-malige türkische Nationalspieler seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert. Karaman galt in den vergangenen Wochen als wichtigste Personalie rund um den Kader von Cheftrainer Karel Geraerts, war er in der abgelaufenen Saison in der 2. Bundesliga doch Top-Torschütze und wichtige Führungsfigur seines Teams.

Entsprechend erleichtert zeigte sich S04-Sportdirektor Marc Wilmots am Freitag, die Angelegenheit mit Karaman endlich geklärt zu haben: "Kenans Entscheidung für Schalke ist ein starkes Zeichen! Mit herausragenden Leistungen hat er das Interesse vieler Vereine aus dem In- und Ausland geweckt, darunter zahlreiche Erstligisten. Wir sind umso glücklicher, dass er sich für den gemeinsamen Weg auf Schalke entschieden hat", meinte Wilmots über den 30-Jährigen, der beim jüngsten Testspiel der Knappen am Mittwoch gegen die SpVgg Velbert auch als Kapitän aufgelaufen war.

Wilmots fügte über den Offensivmann hinzu: "Kenan ist ein Führungsspieler, wie wir ihn uns wünschen. Er geht mit starken Leistungen voran und macht gezielt klare Ansagen, wenn sie dem Team helfen. Das schätzen seine Mitspieler."

Karaman traf bisher 15 Mal für den FC Schalke 04

Der gebürtige Stuttgarter selbst zeigte sich ebenfalls erfreut, alle vertraglichen Details mit den Schalke-Bossen um Marc Wilmots und Kaderplaner Ben Manga nun geklärt zu haben.

"Zwischen dem Verein, den Fans und mir ist in den zwei Jahren ein besonderes Verhältnis entstanden. Schalke war zu jeder Zeit mein erster Ansprechpartner, das habe ich immer wieder betont. [...] Gemeinsam mit unserer neuen Mannschaft möchte ich den nun eingeschlagenen Weg gehen und den Klub in den kommenden Jahren sportlich voranbringen", teilte Karaman über seine Beweggründe für die langfristige Vertragsverlängerung mit.

Karaman hat bislang insgesamt 53 Pflichtspiele für den FC Schalke bestritten, in denen er 15 Tore erzielte.