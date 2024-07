Triple-Held des FC Bayern beendet Karriere

Frank Hoermann/ SVEN SIMON

Thiago gewann mit dem FC Bayern unter anderem die Champions League

Für den FC Barcelona, den FC Bayern und den FC Liverpool bestritt Thiago Alcantara über 450 Partien auf allerhöchster Ebene, gewann dabei unter anderem zweimal die Champions League, elf nationale Meistertitel sowie Pokalsiege mit jedem seiner Klubs - nun soll das spanische Mittelfeld-Genie die Fußball-Schuhe an den Nagel hängen.

Thiago Alcantara, der mit dem FC Barcelona (2011) und dem FC Bayern (2020) die europäische Fußball-Königsklasse Champions League gewinnen konnte, soll das Ende seiner Karriere verkündet haben. Das berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano exklusiv.

Demnach verspürt der 33-Jährige allerdings weiterhin "Leidenschaft und Liebe für das Spiel" und sei offen dafür, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ob damit der schrittweise Wechsel auf die Trainerbank oder eine andere Position im Fußball gemeint ist, bleibt offen.

Dass der Edeltechniker seine Laufbahn beim FC Liverpool, zu dem er 2020 vom FC Bayern wechselte, nicht fortsetzen würde, war schon länger klar.

"Wertschätzung und Dankbarkeit. Das sind die beiden Worte, die mit in den Sinn kommen, an dem Tag, an dem ich mich von euch allen verabschieden muss", erklärte Thiago Mitte Mai in seinem Statement, das an die Fans der Reds gerichtet war. "Seid vergewissert, dass euch meine tiefste Dankbarkeit für immer gehört." Zu seiner Zukunft äußerte er sich damals jedoch nicht.

Offizielle Bestätigung von Spielerseite steht aus

Nun soll der 42-malige spanische Nationalspieler, der in seiner Karriere immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen hatte und vor allem in seiner Zeit in Liverpool zahlreiche Spiele verpasste, entschieden haben, dem Profisport zumindest als Aktiver abzuschwören.

An mangelndem Interesse an seiner Person liegt das aber wohl nicht. Zuletzt wurde Inter Mailand, Juventus Turin und dem FC Girona nachgesagt, auf eine Verpflichtung des Rechtsfußes zu hoffen.

Thiago selbst hat Romanos Bericht bislang übrigens noch nicht bestätigt.