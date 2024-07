Medien: Hummels offen für Italien-Wechsel

IMAGO/Domenic Aquilina

Mats Hummels könnte es nach Italien ziehen

Seit seinem BVB-Abschied sucht Innenverteidiger Mats Hummels eine neue Herausforderung. Der Kreis der Interessenten wächst offenbar stetig. Nun gibt es wohl eine erste Tendenz.

Wie die "Sport Bild" schreibt, könne sich der 35-Jährige nach der letzten Gesprächsrunde einen Wechsel nach Italien durchaus vorstellen. Vater Hermann war dort zuletzt unterwegs, um mit etlichen Vereinen zu verhandeln und Optionen auszuloten.

Inter Mailand, AC Mailand und Como Calcio sollen weiterhin zu den interessierten Klubs zählen. Das Blatt schreibt außerdem, dass nun auch der Top-Klub SSC Neapel im Transfer-Poker mitmische.

Zuvor hatte "Bild" die AS Rom als möglichen neuen Hummels-Klub genannt. Nach "Sky"-Informationen steht der Ex-Nationalspieler auch beim FC Bologna auf dem Zettel. Der Serie-A-Klub soll Hummels über einen Vermittler bereits eine konkrete Anfrage gestellt haben, heißt es.

In Bologna könnte der Routinier Italiens EM-Shootingstar Riccardo Calafiori beerben. Den 22-Jährigen zieht es Medienberichten zufolge zum FC Arsenal.

Kein neuer Vertrag beim BVB

Dass Hummels letztlich in Italien landet, sei dem jüngsten Bericht zufolge aber noch nicht final entschieden. Vielmehr stehe der Abwehrmann in den kommenden Wochen vor einer Grundsatzentscheidung. Denn auch bei Bayer Leverkusen gibt es wohl weiter Gedankenspiele mit dem Ex-Dortmunder, wie der "kicker" kürzlich enthüllte.

Vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) hatte Hummels angekündigt, er werde sich mit seiner Entscheidung Zeit lassen.

"Ich will danach alles sacken lassen, bin selbst gespannt, was das Spiel in mir auslöst. Danach wird es eine Entscheidung geben. Eines Tages werde ich fühlen, was ich will", sagte er gegenüber "Sport Bild".

Der Weltmeister von 2014 hatte beim BVB zum Saisonende keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Genauso wie Klub-Ikone Marco Reus ist Hummels in der kommenden Saison nicht mehr Teil der Dortmunder Mannschaft.