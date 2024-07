Acht Millionen Euro? Stuttgart hat Gladbachs Hack im Blick

IMAGO/UWE KRAFT

Robin Hack soll beim VfB Stuttgart auf der Liste stehen

In einer ansonsten ziemlich verkorksten Vorsaison war Robin Hack bei Borussia Mönchengladbach einer der wenigen Lichtblicke. Mit seinen Leistungen hat der ehemalige U21-Nationalspieler offenkundig Begehrlichkeiten geweckt - unter anderem beim VfB Stuttgart.

Noch in diesem Sommer könnte Robin Hack seine Zelte am Niederrhein abbrechen und bei einem Champions-League-Teilnehmer anheuern. Das berichtet die "Sport Bild".

Nach Informationen des Magazins steht der flinke Linksaußen sowohl beim deutschen Vizemeister VfB Stuttgart als auch beim italienischen Schwergewicht Juventus Turin hoch im Kurs.

Hack ist vertraglich zwar noch bis 2027 an Gladbach gebunden, bei Angeboten jenseits der acht Millionen Euro könnten die Borussia-Bosse aber wohl schwach werden.

Erst im vergangenen Sommer war Hack vom damaligen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld zu den Fohlen gewechselt. Die Ablöse betrug lediglich 1,1 Millionen Euro.

Mit 13 Toren und drei Vorlagen in 33 Pflichtspielen avancierte der 25-Jährige, der als Herausforderer geholt worden war, zur Überraschung der Saison.

Robin Hack als Führich-Nachfolger zum VfB Stuttgart?

Dass er eines Tages den nächsten Schritt auf der Karriereleiter machen will, hatte Hack bereits im Frühjahr erklärt. "Jeder hat Träume. Meine sind es, irgendwann international zu spielen und den Adler auf der Brust zu tragen", sagte der Offensivmann der "Sport Bild".

In Stuttgart könnte Hack dem Vernehmen nach die Nachfolge von Chris Führich oder Silas Katompa-Mvumpa antreten, sofern einer der beiden Flügelspieler verkauft werden sollte.

So oder so ist der sportliche Aufstieg des gebürtigen Pforzheimers bemerkenswert. Vor rund zwölf Monaten war Hack noch Teil der Bielefelder Mannschaft, die in der Relegation vom SV Wehen Wiesbaden gedemütigt wurde. Heute träumt er von der Königsklasse.

Ob einer der kolportierten Interessenten schon an die Gladbacher herangetreten ist, ist nicht bekannt. Durch einen Verkauf könnte gleichwohl finanzieller Spielraum für weitere Neuzugänge geschaffen werden.