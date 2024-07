Adeyemi vermeidet Bekenntnis zum BVB

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Bleibt Adeyemi beim BVB?

Die Gerüchte über einen Abschied von Karim Adeyemi vom BVB in diesem Sommer nehmen beinahe Tag für Tag Fahrt auf. Am Mittwochabend bekam der Noch-Dortmunder die Gelegenheit, ein Treuebekenntnis zu Borussia Dortmund abzugeben. Diese Chance nahm er jedoch nicht wahr.

Im Anschluss an das Testspiel zwischen dem BVB und Drittligist Erzgebirge Aue (1:1) wurde Karim Adeyemi auf seinen laut italienischen Medien schon feststehenden Wechsel zu Juventus Turin angesprochen. Seine Antwort: "Dazu sagen kann ich nichts. Ich habe ein Dortmund-Trikot an und ich bin auch sehr glücklich, ein Dortmund-Trikot anzuhaben."

Anschließend meinte der 22-Jährige vielsagend: "Im Leben gibt es keine Garantien." Was Adeyemi damit sagen wollte, kann nur spekuliert werden. Fakt ist, dass er einen Wechsel in diesem Sommer nicht ausschloss - zumindest nicht von seiner Seite aus.

BVB-Abschied? Sahin lässt Aeyemi-Gerüchte unkommentiert

Der Klub plant da anders. Die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" berichten, dass Borussia Dortmund den Flügelstürmer nicht ziehen lassen möchte und Neu-Trainer Nuri Sahin fest mit ihm plant. Sahin selbst wiegelte Nachfragen ab und erklärte lediglich, dass er nicht jedes Gerücht kommentieren werde.

Würde Sahin das tun, hätte er in diesen Tagen eine Menge zu tun. Allein um Adeyemi ranken sich unzählige Spekulationen. Die "Gazzetta dello Sport" behauptet, der 22-Jährige sei sich mit Juventus schon einig. In England wird derweil rauf und runter berichtet, dass Chelsea, Tottenham, West Ham und Newcastle ebenfalls an einer Verpflichtung interessiert sind.

BVB hat bisher kein Angebot vorliegen

Die Sportzeitung "Corriere dello Sport" wiederum will bereits wissen, ab welcher Summe die Borussia aus Dortmund bei Adeyemi gesprächsbereit wäre. Genannt werden rund 30 Millionen Euro - mindestens.

Wirklich verfestigt hat sich bislang keines dieser Gerüchte. Dazu passen auch die Informationen der "Ruhr Nachrichten", die schreiben, dass beim BVB bisher kein Angebot für Adeyemi eingegangen ist. Doch das kann sich in einem Transfersommer bekanntlich schnell ändern.