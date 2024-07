Sticht Barca den FC Bayern bei Dani Olmo aus?

IMAGO

Dani Olmo ist aktuell heiß umworben

Beim FC Bayern gilt Europameister Dani Olmo weiterhin als heißer Transfer-Kandidat im offensiven Mittelfeld. Der FC Barcelona macht im Ringen um die Unterschrift des Spaniers nun aber offenbar Ernst.

Wie die Sport-Zeitung "Mundo Deportivo" schreibt, haben die Katalanen dem Star von RB Leipzig inzwischen ein schriftliches Vertragsangebot vorgelegt.

Bei Barca winkt Olmo demnach ein üppiger Sechsjahresvertrag. Dem Bericht zufolge soll die Spielerseite durchaus angetan vom Angebot sein.

Im gleichen Zug soll der FC Barcelona eine neue Offerte an RB Leipzig unterbreitet haben. Diese liege mit allen Bonuszahlungen etwa im Bereich von Olmos Ausstiegsklausel, die angeblich 60 Millionen Euro beträgt.

Die festgeschriebene Ablösesumme gilt nur noch bis Samstag. Bei den Sachsen habe man allerdings signalisiert, dass Olmo auch danach für eine ähnliche Summe wechseln dürfe, heißt es.

FC Bayern könnte bei Olmo leer ausgehen

Neben dem FC Barcelona soll sich derzeit auch der FC Bayern intensiv mit dem Offensivspieler beschäftigen. Hinter Xavi Simons und Désiré Doué ist der Leipziger angeblich die dritte Wahl im internen Transfer-Ranking.

Der EM-Held könnte ein ernsthaftes Thema werden, sollten die Münchner sowohl bei Simons als auch bei Doué leer ausgehen, berichtete kürzlich "Sky".

Olmo hatte zuletzt im Gespräch mit der "Marca" die Wechsel-Spekulationen befeuert und klare Vorstellungen für seine Zukunft formuliert.

"Ich möchte an einem Ort sein, an dem ich geschätzt und geliebt werde, und was ich tun möchte, ist gewinnen. Es gibt mehrere Optionen, wir werden sehen, was passiert", so Olmo, der einen Abschied von RB Leipzig nach insgesamt viereinhalb Jahren explizit nicht ausschloss: "Ich weiß nicht, ob ich in Deutschland bleiben werde, wir werden sehen."

Der Mittelfeldmann besitzt bei den Roten Bullen noch einen laufenden Vertrag bis 2027.