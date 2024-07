Saisonziel des BVB: Sahin formuliert seine Erwartungen

IMAGO/Steinbrenner

Trainer Nuri Sahin (li.) hat mit dem BVB einiges vor

Borussia Dortmund befindet sich derzeit auf Asienreise. Auf dieser hat der neue Coach Edin Terzic unter anderem über das kommende Testspiel in Bangkok gesprochen und zudem bereits erste Erwartungen für das Saisonziel des BVB formuliert.

Der entthronte Vizemeister Borussia Dortmund, der in der Vorsaison nur haarscharf an der Meisterschaft vorbeigeschrammt war, in der abgelaufenen Spielzeit dann aber nur enttäuschender Fünfter wurde, hat sich für 2023/24 wieder einiges vorgenommen. Die Liga-Schmach soll vergessen gemacht werden, BVB-Trainer Nuri Sahin bläst zum Angriff.

Auf einer Pressekonferenz vor dem anstehenden Testspiel gegen BG Pathum United (Sonntag, 15 Uhr deutscher Zeit), das Teil der aktuellen Asienreise der Dortmunder ist, sagte Sahin auf eine entsprechende Frage nach dem Saisonziel:

"Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich und meine Mannschaft sehr hungrig sind. Wir bei Borussia Dortmund wollen immer um Titel mitspielen. Meine Erwartungen an mich und meine Spieler sind extrem hoch", sagte der Coach, der damit zwar kein konkretes Ziel in den Vordergrund stellte, aber deutlich seine Erwartungen formulierte, am Ende der Saison etwas Greifbares in den Händen zu haben.

Das Gute aus Sicht des neuen Trainers: "Unsere Vorbereitung läuft bislang gut, wir machen Schritte nach vorne."

Sahin: Beim BVB soll es "von Anfang an in die richtige Richtung gehen"

Nach dem 1:1 gegen Aue unter der Woche soll nun in Bangkok am besten ein Sieg her. "Auch am Sonntag wollen wir einen weiteren Schritt machen – das erwarte ich mir von dem Spiel hier. Mir als Trainer ist es wichtig, jetzt schon zu erkennen, wo wir hinwollen", sagte der 35-Jährige, der das Amt von Edin Terzic übernahm, der sich zurückgezogen hatte.

"Das alles ist ein Prozess, aber es muss von Anfang an in die richtige Richtung gehen", so Sahin weiter. Gegen BG Pathum United soll höchst professionell agiert werden, Reisestrapazen hin oder her. Noch am Samstagnachmittag deutscher Zeit steht ein erstes Training an.

Sonntag sollen dann alle mitgereisten Spieler Einsatzminuten bekommen, "damit alle physisch und konditionell Fortschritte machen", erklärte der Trainer.