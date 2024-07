Hertha-Star reagiert auf Wechsel-Spekulationen

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Fabian Reese verletzte sich während der Saisonvorbereitung und fehlt Hertha BSC vorerst

Fabian Reese bleibt Hertha BSC wohl erhalten. Der Angreifer hat nun selbst über seine sportliche Situation gesprochen, nachdem in den letzten Wochen immer wieder über einen möglichen Wechsel spekuliert wurde.

"Man muss dazu sagen, dass in den letzten Wochen so viel passiert ist. Es gab sehr viele Gespräche und noch mehr Medienrummel. Im Endeffekt habe ich jedes Training und jedes Spiel gemacht. Es wurde glaube ich immer ein bisschen mehr geschrieben als überall immer war", sagte Reese (Vertrag bis 2028) im Gespräch mit "Sky".

Der 26-Jährige erzielte in der letzten Saison 13 Pflichtspiel-Tore für Hertha BSC. Folgerichtig wurde über einen Wechsel in eine höhere Spielklasse spekuliert. Auch Borussia Dortmund wurde zwischenzeitlich als potenzieller Abnehmer gehandelt.

"Natürlich macht man sich Gedanken", offenbarte Reese, stellte gleichzeitig aber klar: "Aber in meiner Phase liegt mein Fokus einzig und allein auf das Gesundwerden und ich glaube jede andere Überlegung lässt einen abdriften und raubt einem Energie."

Reese formuliert Ziel: "Hertha gehört in die Bundesliga"

Der Herthaner hatte sich während der Vorbereitung im Testspiel bei Drittligist Energie Cottbus (2:2) eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Reese wird der Alten Dame noch mehrere Wochen fehlen.

"Ich gebe alles dafür, um schnellstmöglich zurückzukommen. Ich weiß, ich falle nicht bis Weihnachten aus, aber ich werde wahrscheinlich auch nicht gegen Hamburg spielen können", wollte sich der Offensivmann bezüglich seines Comebacks noch nicht genau festlegen. Hertha BSC trifft am 2. Spieltag (10. August) auf den HSV.

Der Hauptstadtklub will in der anstehenden Saison aufsteigen. "Hertha gehört in die Bundesliga und davon werde ich auch nicht abweichen", formulierte Reese sein ehrgeiziges Ziel. Die Berliner empfangen zum Saisonauftakt am Samstag (13 Uhr) den SC Paderborn.