Neue VfB-Gerüchte um Undav-Nachfolger

Mostafa Mohamed soll beim VfB Stuttgart auf dem Zettel stehen

Der geplante Transfer von Deniz Undav gestaltet sich für den VfB Stuttgart nach wie vor schwierig. Zahlreiche Alternativen wurden bereits gehandelt. Neu auf dem Radar des Vizemeisters: Mostafa Mohamed vom FC Nantes. Mit El Bilal Touré von Atalanta Bergamo soll derweil eine Einigung erzielt worden sein.

Die Chancen auf einen Verbleib von Deniz Undav beim VfB Stuttgart stehen Medienberichten zufolge schlecht. Laut "kicker" ist ein Transfer des Nationalspielers "im Augenblick alles andere als wahrscheinlich", der angepeilte Transfer drohe zu scheitern.

Zahlreiche Alternativen wurden bereits mit den Schwaben in Verbindung gebracht. Nun gibt es weitere Gerüchte.

Laut "L'Équipe" haben sich die Verantwortlichen des VfB Stuttgart nach Mostafa Mohamed vom FC Nantes erkundigt. Demnach sei ein erster loser Kontakt aufgenommen worden.

Mohamed war erst im Sommer 2023 von Galatasaray in die Ligue 1 gewechselt. Circa 5,8 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. Für Nantes erzielte der ägyptische Nationalspieler in der vergangenen Saison acht Tore in 29 Pflichtspielen. Hinzu kommen zwei Assists.

Einigung mit El Bilal Touré?

Dem französischen Sportblatt zufolge steht auch El Bilal Touré von Atalanta Bergamo weiter im Fokus des VfB Stuttgart. Schon in der vergangenen Woche hatte Transferexperte Gianluca Di Marzio die Gerüchte in die Welt gesetzt.

Touré war erst im Sommer 2023 von UD Almería zu Atalanta gewechselt. Stolze 29,1 Millionen Euro ließen sich die Italiener den Transfer kosten.

In seiner ersten Saison in der Serie A hatte Touré allerdings lange mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen. Wettbewerbsübergreifend bestritt er nur 17 Pflichtspiele für den Europa-League-Sieger.

"Foot Mercato" zufolge gibt es mittlerweile eine Einigung zwischen Touré und dem VfB Stuttgart. Zwischen beiden Klubs stehen allerdings noch Verhandlungen aus.

Als Undav-Alternativen wurden zuletzt auch Arnaud Kalimuendo (Stade Rennes), Orri Óskarsson (FC Kopenhagen), Adam Hlozek (Bayer Leverkusen) und Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund) von "Sky" in die Verlosung gebracht.

Dem "kicker" zufolge schreckt den VfB Stuttgart bei dem französischen Olympia-Teilnehmer Kalimuendo aber ein Preisschild von mehr als 20 Millionen Euro ab.

Konkreter sei dagegen das Interesse an Hlozek. Zu dem tschechischen Stürmer habe man bereits Kontakt aufgenommen.