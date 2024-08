FC Schalke 04 ein Aufstiegskandidat? Manga wird deutlich

IMAGO/Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Ben Manga hat mit dem FC Schalke 04 große Pläne für die Zukunft

Mit einem 5:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig ist FC Schalke 04 furios in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Von einer Bundesliga-Rückkehr will Kaderplaner Ben Manga aber nichts wissen. In einem Interview hat sich der 50-Jährige zu den Zielen und Ambitionen der Knappen geäußert.

Nach einer desolaten Saison in der 2. Bundesliga leitete der FC Schalke 04 unter der Führung von Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Marc Wilmots einen großen Umbruch ein. Zahlreiche Abgänge wurden durch elf externe Neuzugänge aufgefangen. Eine Bundesliga-Rückkehr ist in diesem Jahr daher für die Knappen nicht das ausgegebene Ziel.

"Wir denken realistisch. Dass wir mit diesem Umbruch direkt ein Aufstiegsaspirant sein sollen, das ist unrealistisch und das muss jedem Schalker Fan auch klar sein. Wir wollen für die Zukunft von Schalke 04 etwas entwickeln", stellte Manga, der erst im Juni in Gelsenkirchen anheuerte, im Gespräch mit "Transfermarkt" klar.

Manga will beim FC Schalke 04 "langfristig etwas aufbauen"

Beim FC Schalke 04 will der ehemalige Scout von Eintracht Frankfurt "langfristig etwas aufbauen", dass dem Verein nachhaltig dient", anstatt nur kurzfristig durch teure Transfers Erfolg zu haben": "Mit dem Ziel, dass die Leute in fünf Jahren sagen: 'Das war genau der richtige Weg. Dem Verein geht es sportlich und finanziell besser und steht wieder da, wo er stehen sollte.' Das ist unsere Aufgabe."

Wer nach dem Umbruch im Umfeld des Klubs eine Rückkehr in die Bundesliga erwarte, der habe "keine Ahnung", so Manga weiter: "Wir gehen nicht mit dem Ziel Aufstieg in die Saison. Wenn die Mannschaft gut performt, dann freuen wir uns natürlich alle, das ist doch klar – gegen Erfolg wehrt sich niemand. Aber es darf nicht der Eindruck nach außen entstehen: 'Die müssen aufsteigen.'"

Bis zum Ende der Transferperiode Ende August wartet noch eine Menge Arbeit auf den Ex-Profi. Der aufgeblähte Kader mit 30 Spielern soll weiter verkleinert werden. "Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen bis zum Ende der Transferfrist noch passiert. Ich bin da ganz entspannt", sagte Manga.