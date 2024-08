VfB Stuttgart nimmt Nationalspieler ins Visier

IMAGO

Armel Bella-Kotchap soll beim VfB Stuttgart auf dem Zettel stehen

Im vergangenen Sommer wurde Armel Bella-Kotchap noch beim FC Bayern und bei Borussia Dortmund gehandelt. Nun gibt es neue Bundesliga-Gerüchte um den zweifachen Nationalspieler vom FC Southampton.

Wie Fabrizio Romano berichtet, sind sowohl der VfB Stuttgart als auch die TSG 1899 Hoffenheim an einer Verpflichtung von Armel Bella-Kotchap interessiert.

Demnach liegen dem FC Southampton sogar schon Angebote des Bundesliga-Duos vor. Das will der Transferexperte aus vereinsnahen Quellen erfahren haben.

Eine Einigung sei zwar noch nicht in Sicht, das Interesse sei aber verbrieft.

Bella-Kotchap ist noch bis 2026 an den FC Southampton gebunden. Der Innenverteidiger war im Sommer 2022 für elf Millionen Euro vom VfL Bochum in die Premier League gewechselt.

Der 1,90-m-Hüne spielte mit 24 Startelf-Einsätzen zwar eine gute Debüt-Saison auf der Insel, trotzdem stieg er mit den Saints am Ende der Spielzeit ab.

In der vergangenen Saison war der 22-Jährige an die PSV Eindhoven verliehen. Die Leihe erwies sich aber nicht als Erfolg, auch wenn er am Ende die Meisterschale in die Höhe halten durfte.

In der gesamten Spielzeit stand Bella-Kotchap nur neun Mal auf dem Platz. Nachdem er zu Saisonbeginn mit einer Schulterverletzung ausfiel, schaffte er es in der zweiten Saisonhälfte nicht, sich in die Startelf zu spielen.

Bella-Kotchap-Gerüchte um FC Bayern und BVB

Bevor Bella-Kotchap nach Eindhoven verliehen wurde, wurde auch Borussia Dortmund und dem FC Bayern Interesse an dem Abwehrspieler nachgesagt. Ein Deal kam aber nicht zustande.

Bella-Kotchap galt lange als einer der vielversprechendsten deutschen Talente in der Innenverteidigung. In Southampton stieg der Youngster sogar zum Nationalspieler auf und wurde von Ex-Bundestrainer Hansi Flick im Winter 2022 für die WM nominiert. Danach schaffte er den Sprung in den DFB-Kader allerdings nicht erneut.