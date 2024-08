Popp zurück in der DFB-Startelf - Schüller zunächst draußen

IMAGO/Sydney Low

Alexandra Popp hat sich von ihrer Erkrankung erholt

Bundestrainer Horst Hrubesch geht mit zwei Änderungen in das Duell um Bronze bei den Olympischen Spielen am Freitag (15.00 Uhr/ZDF und Eurosport) gegen Spanien. Alexandra Popp und Linksverteidigerin Sarai Linder kehren in die Startelf der deutschen Fußballerinnen zurück. Lea Schüller bleibt zunächst auf der Bank.

Kapitänin Popp hat sich von ihrer Erkrankung erholt und beginnt anstelle der angeschlagenen Sydney Lohmann. Die Mittelfeldspielerin des FC Bayern hatte gegen die USA (0:1 n.V.) noch die vollen 120 Minuten absolviert. "Sydney hat einen Infekt, die fällt raus", sagte Hrubesch.

Auch Marina Hegering steht gegen die Weltmeisterinnen wieder in der Startelf. Nach einer krampfbedingten Auswechslung im Halbfinale setzte die Abwehrchefin im Abschlusstraining noch aus. "Ich bin noch ein bisschen regenerativ unterwegs und dann geht es volle Power wieder los", hatte die 34-Jährige am Donnerstag gesagt.

Die wiedergenesene Lea Schüller bleibt zunächst auf der Bank. Die 26-Jährige musste gegen die USA aufgrund einer Entzündung der Patellasehne pausieren. Mit drei Toren ist sie Deutschlands erfolgreichste Torschützin im Turnier.

Die deutsche Aufstellung: Berger - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Minge, Popp - Bühl, Linder - Nüsken, Brand. - Bundestrainer: Hrubesch