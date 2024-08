Interesse des FC Bayern? BVB-Star Kobel reagiert

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Gregor Kobel denkt nicht an einen Wechsel zum FC Bayern

Gregor Kobel von Borussia Dortmund zählt zu den besten Torhütern im europäischen Spitzenfußball, der Konkurrenz sind seine starken Leistungen in den vergangenen Jahren nicht verborgen geblieben. Auch dem FC Bayern nicht, der immer wieder mit dem BVB-Schlussmann in Verbindung gebracht wird. Nun reagierte der 26-Jährige auf die Wechsel-Spekulationen.

BVB-Torwart Gregor Kobel lassen die Spekulationen über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern völlig kalt. "Mit dem Thema habe ich mich nicht beschäftigt", stellte er im Interview mit den "Ruhr Nachrichten" klar.

Zwar sind die Gerüchte über einen Bayern-Wechsel des Schweizers in diesem Sommer leiser geworden, in den vergangenen Saisons war er aber immer wieder mit den Münchnern in Verbindung gebracht worden. Dort soll Kobel in Zukunft das Erbe von Kapitän Manuel Neuer antreten, hieß es etwa.

Kobel dazu: "Ich versuche, mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und nicht an Spekulationen teilzunehmen."

BVB-Torwart Kobel kann auch "an anderen Orten funktionieren"

Für den Dortmunder Führungsspieler stehe vielmehr im Vordergrund, beim BVB "Vollgas" zu geben. Dann schob er ein: "Klar, es ist Fußball, du weißt nie, was in der Zukunft passieren wird. Aber für mich ist ganz klar, dass ich hier beim BVB bin und hier hundertprozentig mein Fokus liegt."

Zwar betonte Kobel, er würde sicherlich auch "an anderen Orten funktionieren", darum gehe es aber nicht: "Ich bin hier, fühle mich extrem wohl und solange ich hier bin, werde ich immer Vollgas geben."

Kobel kam 2021 vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund, wo er sich auf Anhieb den Stammplatz erkämpfte. Inzwischen zählt er zu den absoluten Führungsspielern, wenngleich er unter dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin den Status als Vizekapitän verloren hat.

Sein Vertrag beim BVB ist noch bis 2028 datiert. Inzwischen hat der fünffache Schweizer Nationalspieler 117 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben bestritten. Einen Titel konnte er allerdings noch nicht gewinnen.