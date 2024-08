Schalke holt wohl Sturmtalent aus Frankreich

IMAGO/Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Die Fans vom FC Schalke 04 dürfen sich wohl noch auf einige Neuzugänge freuen

Der FC Schalke 04 will zu Beginn der Zweitliga-Saison offensiv noch einmal nachbessern. Dabei sind die Königsblauen jetzt in Frankreich fündig geworden. Vom FC Valenciennes soll das 21-jährige Sturmtalent Ilyes Hamache kommen.

Ein Sieg, eine Niederlage - das sind die ersten Ergebnisse der neuen Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga für Schalke 04. Besonders die Niederlage stieß vielen bitter auf, da ein umstrittener Platzverweis gegen Ron Schallenberg in der ersten Hälfte dafür sorgte, dass Nürnberg die Partie in den zweiten 45 Minuten drehen konnte.

Hinzu kommt der ungefährdete Sieg im DFB-Pokal beim VfR Aalen. Ein solider Saisonstart, doch die Ziele sind typisch Königsblau groß.

Schalke 04: Zwei Talente für die Offensive eingeplant

Deshalb will sich der Verein in der Offensive noch breiter aufstellen. Laut "Sky" soll deshalb in den nächsten Tagen der Wechsel von Ilyes Hamache offiziell verkündet werden. Der 21-Jährige spielte zuletzt in der dritten französischen Liga beim FC Valenciennes im Osten Frankreichs.

Hamache, der die französische und algerische Staatsbürgerschaft besitzt, ist offensiv flexibel einsetzbar: Sowohl auf beiden Flügeln als auch im Zentrum. Beim Zweitliga-Absteiger aus Valenciennes kam er in der letzten Saison 28 mal zum Einsatz und traf dabei zwei Mal.

Die Zahlen sorgen wohl nicht für herunterklappende Kinnladen. Aber bei den Schalker Verantwortlichen wird Hamache eine gute Entwicklung zugetraut. In Gelsenkirchen soll es nun einen langfristigen Vertrag geben. Wegen der erwarteten beziehungsweise erhofften Entwicklung auch ohne Ausstiegsklausel. Wie "Sky" berichtet, zahlt S04 wohl nur eine niedrige sechsstellige Ablöse.

Hamache ist aber wohl nicht der letzte Neuzugang bei Königsblau. Auch Mauro Zalazar, Bruder von Uruguays Nationalspieler Rodrigo Zalazar, soll verpflichtet werden. Der 19-jährige Mittelfeldmann spielt aktuell in der Jugendabteilung des FC Granada.