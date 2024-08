Das sagen die Bosse des FC Bayern zum Neuer-Rücktritt

Frank Hoermann/ SVEN SIMON

Manuel Neuer hütet künftig nur noch das Tor des FC Bayern

Auch die Verantwortlichen des FC Bayern haben nach Manuel Neuers Rücktritt aus der Nationalmannschaft die Länderspielkarriere des Torhüters gewürdigt.

"Eine Ära ist zu Ende – und was für eine! Wir alle werden uns erst daran gewöhnen müssen, Manuel Neuer künftig nicht mehr im Tor der deutschen Nationalmannschaft zu sehen. Er war eine beispiellose Konstante im DFB-Team", sagte Präsident Herbert Hainer.

Neuer zähle "zu den größten Torhütern im deutschen Fußball, dem es an großen Torhütern nie gemangelt hat – er ist schon jetzt eine Legende". Neuers "ungemein erfolgreiche Reise mit der Nationalmannschaft" haben 2014 mit dem WM-Triumph in Brasilien "ihre Krönung" erfahren, so Hainer.

Für CEO Jan-Christian Dreesen ist Neuers DFB-Abschied "ein Einschnitt, wie es ihn nur selten gibt. Manuel hat das Torwartspiel weltweit auf eine völlig neue Stufe gehoben und war seit 2009 eine unverrückbare Säule im gesamten Teamgefüge."

Neuer sei "nicht nur ein verlässlicher Rückhalt, sondern auch ein echter Führungsspieler, und wir können uns auf viele weitere großartige Momente mit ihm im Tor des FC Bayern freuen".

FC Bayern "stolz" auf Manuel Neuer

Auch für Sportvorstand Max Eberl ist Neuer "viel mehr als ein herausragender Torwart und Kapitän". Der Ex-Profi bezeichnete den Routinier als "Titel- und Rekordsammler auf dem Platz" sowie "eine absolute Führungspersönlichkeit, zu der alle aufschauen". Neuer sei "schon während seiner aktiven Zeit eine der prägendsten Figuren der deutschen Fußball- und Sportgeschichte".

Eberl weiter: "Wir sind stolz, dass Spieler wie er für den FC Bayern spielen - und glücklich, dass er weiter unseren Kasten sauber halten wird."

Neuer hatte am Mittwoch das Ende seiner Laufbahn im DFB-Team verkündet. Ob und wie es für ihn langfristig auf Vereinsebene weitergeht, ist unklar. Sein Vertrag beim FC Bayern ist nur noch bis zum 30. Juni 2025 datiert.