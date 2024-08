Das denkt der FC Bayern über Neuers Zukunft

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Manuel Neuer spielt seit 2011 für den FC Bayern

Manuel Neuer ist aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, macht beim FC Bayern aber gewohnt weiter. Die Verantwortlichen an der Säbener Straße sollen sogar optimistisch sein, was eine erneute Vertragsverlängerung mit dem Torwart betrifft. Eine schnelle Entscheidung wird es aber wohl nicht geben.

Laut "Sky" sind die Kaderplaner beim FC Bayern aktuell durchaus optimistisch, dass Neuer noch einmal ein neues Arbeitspapier unterschreiben könnte. Der 38-Jährige ist noch bis zum Saisonende an den deutschen Rekordmeister gebunden.

Mit einer Entscheidung sei aber voraussichtlich erst im kommenden Jahr zu rechnen, ordnet der TV-Sender gleichzeitig ein. Neuer soll seine sportliche Zukunft vor allem von seinem Fitnesszustand abhängig machen.

FC Bayern: Neuer verkündet DFB-Rücktritt

Der Schlussmann geht in seine 14. Saison beim FC Bayern. In der Nationalmannschaft ist dagegen Schluss. Am Mittwoch verkündete Neuer seinen Rücktritt aus dem DFB-Team. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leichtgefallen ist", schilderte Neuer in einer Video-Botschaft.

Der gebürtige Gelsenkirchener kommt auf 124 Länderspiele. Highlight seiner Nationalmannschafts-Karriere war zweifelsohne der WM-Triumph 2014 in Brasilien.

"Sky" widerspricht einem entsprechenden Bericht, wonach Neuer seine Rücktritts-Entscheidung erst kurzfristig getroffen habe. Es sei kein spontaner Entschluss gewesen, so der TV-Sender. Neuer soll sich bereits vor mehreren Tagen "nach reichlicher Überlegung" festgelegt haben.

Marc-André ter Stegen steht in der Nationalmannschaft als Neuers Nachfolger bereit. Beim FC Bayern gilt Alexander Nübel als perspektivischer Erbe der Torwart-Legende. Der 27-Jährige ist bis 2026 an den VfB Stuttgart verliehen, kann Medienberichten zufolge aber durch eine Klausel schon im kommenden Sommer zurückgeholt werden.