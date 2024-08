Ex-BVB-Star Hummels bei Bundesliga-Spiel gesichtet

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Mats Hummels mit seiner Freundin Nicola Cavanis

Nanu, was macht der denn da? Das fragten sich am Samstag viele Fußball-Fans, die sich die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Augsburg und Werder Bremen (Endstand 2:2) ansahen. Denn als Zuschauer auf der Tribüne war kein Geringerer als Ex-BVB-Profi Mats Hummels zu erspähen.

In den sozialen Medien ploppten am Samstagnachmittag direkt die ersten Spekulationen auf: Zieht es den ehemaligen Star-Verteidiger von Borussia Dortmund, dessen Vertrag beim BVB im Sommer nicht mehr verlängert wurde, etwa zum heimischen FC Augsburg beziehungsweise zur Gast-Mannschaft aus Bremen?

Nein, mit seiner sportlichen Zukunft hatte der Hummels-Besuch in der Augsburger WWK Arena zum Bundesliga-Auftakt wohl nichts zu tun. Weder die Fuggerstädter noch Werder Bremen werden derzeit mit einer Verpflichtung des 35-Jährigen in Verbindung gebracht.

Der Stadionbesuch des ehemaligen Nationalspielers soll vor allem private Gründe gehabt haben. Mats Hummels ist nämlich seit einigen Monaten mit dem Model Nicola Cavanis liiert. Die 25-Jährige, die auf Instagram über zwei Millionen Abonnenten hat, ist bekennende FCA-Anhängerin, arbeitete mit dem Klub zuletzt sogar schon für eine Trikot-Präsentation zusammen.

Nun begleitete sie ihr Partner Hummels beim Stadionbesuch an diesem Wochenende - ohne große eigene sportliche Hintergründe. Immerhin konnte sich der Routinier dabei vom Wirken einiger ehemaliger Weggefährten überzeugen. So gab für den FC Augsburg Marius Wolf sein Bundesliga-Debüt, der in der letzten Saison ebenfalls noch beim BVB gespielt hatte.

Hummels-Gerüchte um Spanien-Engagement

Hummels hatte in der Vergangenheit außerdem schon mit Niklas Dorsch (FC Augsburg), Marvin Ducksch, Leonardo Bittencourt und Justin Njinmah (alle Werder Bremen) zusammengespielt.

Wo der Weltmeister von 2014 künftig selbst auf dem Rasen stehen wird, ist weiterhin offen. Laut jüngster Medienberichte verhandelt Hummels aktuell konkret mit dem spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian über eine Zusammenarbeit.