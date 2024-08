Wird die Bundesliga-Saison ein "Kampf der Trainer"?

IMAGO/Laci Perenyi

Vincent Kompnay ist neuer Trainer des FC Bayern

Die Bundesliga hat den ersten Spieltag der Saison hinter sich gebracht und mit dem FC Bayern, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und dem BVB haben die wohl vier größten Favoriten auf die Meisterschaft allesamt gewonnen.

Doch wer wird auch nach dem 34. Spieltag an der Spitze stehen? Verteidigt Leverkusen den Titel? Kämpft sich der FC Bayern zurück an die Spitze? Oder sorgen Borussia Dortmund oder die Roten Bullen aus Leipzig für eine Überraschung?

Für Ex-Bundesliga-Trainer Mirko Slomka ist das Rennen um die Meisterschaft in diesem Jahr auch ein "Kampf der Trainer". In seiner Kolumne im "kicker" schrieb der 56-Jährige: "Die wichtigste Personalie in jedem Verein ist der Trainer. Es nutzen die besten Spieler nichts, wenn der Trainer nicht in der Lage ist, aus ihnen eine Einheit, eine Mannschaft, zu formen. Der BVB und Bayern haben mit Nuri Sahin und Vincent Kompany neue Trainer. Hier muss man abwarten, ob sie ihre Teams zu Titelkandidaten formen können."

"Bundesliga könnte spannend werden wie lange nicht"

"Die Voraussetzungen dafür haben beide Fußball-Lehrer. Aber sie müssen es erst noch nachweisen. Leipzig und Leverkusen starten mit bekannten Gesichtern an der Seitenlinie. Und so wird der Titelkampf auch ein 'Kampf der Trainer'", so der ehemalige Trainer von Schalke 04 weiter.

Dabei wird es laut Slomka auch interessant zu sehen sein, wie die verschiedenen Trainer im Laufe der Saison, die zu erwartenden Fragen beantworten: "Wie gehen sie mit Krisen um? Wie mit unzufriedenen Spielern? Wie mit dem Erwartungsdruck? Wie mit Verletzungen von Leistungsträgern?"

"Am Ende kann es nur einen geben. Das macht diese Saison so interessant. Es könnte so spannend werden wie lange nicht. Mit Meister Leverkusen, den Bayern, den neu aufgestellten Borussen aus Dortmund und RB Leipzig gibt es gleich vier ernsthafte Titelkandidaten", so sein Fazit.