Bericht: "Lukrative Offerte" für Coman

IMAGO/RHR-FOTO

Verlässt Kingsley Coman den FC Bayern?

Kingsley Coman ist seinen Stammplatz beim FC Bayern los. Der Flügelspieler soll ein lukratives Angebot vorliegen haben. Kommt es zum Wechsel?

Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk weckt Coman Interesse in Saudi-Arabien. Der 28-Jährige soll eine "lukrative Offerte" aus dem Wüstenstaat vorliegen haben, wie der Journalist auf X (ehemals Twitter) schreibt. Eine Entscheidung gibt es offenbar noch nicht.

Coman besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis 2027. Ob der französische Nationalspieler sein Arbeitspapier in München erfüllen wird, ist allerdings fraglich.

Will Coman den FC Bayern im Sommer verlassen?

Coman hat in Person von Michael Olise, Serge Gnabry oder Leroy Sané prominente Konkurrenz an der Säbener Straße. Der Held des Champions-League-Finals 2020 wurde am ersten Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Wolfsburg (3:2) lediglich eingewechselt.

Der FC Bayern steht einer Trennung in diesem Sommer dem Vernehmen nach offen gegenüber, da Coman zu den Spitzenverdienern in der Mannschaft zählen soll. "L'Équipe" zufolge strebt der Flügelspieler wohl selbst eine sportliche Veränderung an.

Der "kicker" sowie Transfer-Reporter Fabrizio Romano hatten zuletzt ebenfalls berichtet, dass in der Personalie Coman bis zum Deadline Day am 30. August noch Bewegung hineinkommen könnte.

FC Bayern: Zahlreiche Spekulationen rund um Coman

Der Offensivakteur wurde in den letzten Wochen immer wieder mit Vereinen aus Europa in Verbindung gebracht - darunter der FC Barcelona sowie Paris Saint-Germain. Doch Coman steht weiterhin im Kader des FC Bayern. Ein Verbleib über den Sommer hinaus scheint trotzdem nicht sicher.

Coman spielt bereits seit 2015 für den FC Bayern, war auf den Flügel-Positionen über viele Jahre gesetzt. 2020 schrieb Coman mit seinem Siegtreffer im Champions-League-Endspiel gegen Paris Saint-Germain (1:0) Münchner Klubgeschichte.