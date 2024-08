Eintracht Frankfurt verleiht Buta

IMAGO/Oliver Vogler/SID/IMAGO/Oliver Vogler

Aurelio Buta wechselt auf Leihbasis nach Frankreich

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt verleiht Flügelspieler Aurelio Buta nach Frankreich.

Der 27 Jahre alte Portugiese schließt sich in der Saison 2024/25 dem Ligue-1-Klub Stade de Reims an, der darüber hinaus eine Kaufoption besitzt.

Buta war im Sommer 2022 vom Royal Antwerp FC aus der belgischen Jupiler Pro League zur Eintracht gewechselt und absolvierte wettbewerbsübergreifend 65 Pflichtspiele (vier Tore, sieben Vorlagen) im Frankfurter Trikot.

"Aurelio hatte durch seine Verletzung sicherlich keinen einfachen Start in Frankfurt. Umso erfreulicher war seine Entwicklung und seine Einsätze in der Folge. Wir wünschen ihm für die laufende Spielzeit in Frankreich viel Erfolg und vor allem eine verletzungsfreie Zeit", sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung.