Pressestimmen: "Super-Deutschland" begeistert ganz Europa

Jamal Musiala und Florian Witz führten Deutschland zum Kantersieg

Die deutsche Nationalmannschaft ist am Samstagabend furios in die Nations League gestartet. Der spielfreudige Auftritt beim 5:0 gegen Ungarn hat im In- und Ausland für Stauen gesorgt. Die nationalen und internationalen Pressestimmen zur DFB-Gala:

Deutschland

Bild: "Diese Gala macht Lust auf mehr! 64 Tage nach dem bitteren Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM gegen Europameister Spanien feiert die DFB-Elf beim Nations-League-Auftakt einen furiosen 5:0-Sieg gegen Ungarn."

kicker: "Fünf Tore zum Auftakt gegen Ungarn und ein nahtloses Anknüpfen an die EM: Die deutsche Nationalmannschaft ist trotz gewichtiger Abgänge perfekt in die Nations League gestartet. Weil Bundestrainer Julian Nagelsmann geschickt aufstellte und klare Botschaften sendete."

Spiegel Online: "In der Liste der 30 besten Fußballer der Vorsaison fehlt Jamal Musiala. Das schien er gegen Ungarn persönlich genommen zu haben – und sorgte so für ein Nations-League-Spiel, das außergewöhnlich viel Spaß machte."

Süddeutsche Zeitung: "Fünf Tore gegen die Zweifel. Im ersten Spiel ohne Kroos, Gündogan, Müller und Neuer spielt die deutsche Nationalelf furios auf – und gewinnt 5:0 gegen überforderte Ungarn. Der Gegner macht es dem DFB-Team aber auch leicht."

FAZ: "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne? Aber ja! Zauberhaft war es wirklich über weite Strecken, was die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstagabend in Düsseldorf beim ersten Spiel nach dem Viertelfinal-Aus bei der Europameisterschaft zeigte."

Ungarn

Népszava: "Die Mannschaft von Marco Rossi war 20 bis 25 Minuten lang ein ebenbürtiger Gegner, bevor sie der Gegner überwältigte, die Oberhand gewann und schließlich vor heimischem Publikum einen K.-o.-Sieg errang."

Mandiner: "Ungarn geriet am Abend in Düsseldorf ins Messer, was am Ende eine Gala brachte: Florian Wirtz – nun ohne das aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Trio Neuer, Kroos und Gündogan – schickte unsere Nationalmannschaft mit spielerischer Leichtigkeit zu Boden."

England

The Guardian: "Jamal Musiala erzielte einen Treffer und bereitete drei weitere Tore vor, als seine Mannschaft die Gäste aus Ungarn zum Start in die Nations League mit 5:0 auseinander nahm."

BBC: "Deutschland zerlegt Ungarn im Eröffnungsspiel der Nations League."

Goal.com: "Jamal Musiala und Florian Wirtz bilden eine tödliche Kombination! Das junge Duo bestimmt die Show, während Deutschland im Auftaktspiel der Nations League gegen Ungarn keine Mühe hat."

Spanien

Marca: "Musiala ist Wegbereiter für das neue 'Post-Kroos-Deutschland'."

AS: "Musiala-Show in Düsseldorf: Gut zwei Monate nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Europameisterschaft gegen Spanien schlug das Team von Julian Nagelsmann Ungarn in einem Spiel, in dem die beiden Stars der Mannschaft, Wirtz und Musiala, wieder einmal glänzten. Der Bayern-Star lieferte drei Vorlagen und schoss ein Tor, der Leverkusener bereitete ein Tor vor und erzielte ein weiteres. Unaufhaltsam."

Mundo Deportivo: "Musiala und Wirtz führen das neue Deutschland an."

Frankreich

RMC Sport: "Deutschland lässt es zum Start der Nations League gegen Ungarn krachen."

L'Équipe: "Zum Auftakt der Nations League verzückt Deutschland seine Fans. Die Zuschauer in Düsseldorf genießen ein Spektakel."

Le Figaro: "Erfolgreicher Start für Deutschland. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann gewann gegen Ungarn mit 5:0, wobei vor allem Jamal Musiala mit einem Tor und drei Vorlagen eine XXL-Leistung ablieferte. Auch Füllkrug, Wirtz, Pavlovic und Havertz trafen in dem Spiel gegen die abwesenden Ungarn."

Niederlande

Voetbal International: "Deutschland sendet im Spiel gegen Ungarn ein Signal an die niederländische Mannschaft."

De Telegraaf: "Jamal Musiala ist der Mann für die Mannschaft: Deutschland geht nach dem klaren Sieg gegen Ungarn mit Selbstvertrauen in das Duell mit Oranje."

Italien

Tuttosport: "Fünf Tore für Super-Deutschland: Ungarn ohne Gegenwehr."

Gazzetta dello Sport: "Musiala in Deluxe-Version: Deutschland dominiert gegen Ungarn – PlayStation-Spielzug zum 1:0. Die zweite Halbzeit ist ein Monolog von Nagelsmanns Team, im Gegensatz dazu schmilzt die Elf von Marco Rossi wie Schnee in der Sonne."