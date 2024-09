Kompany adelt BVB-Star: "Sehr selten"

IMAGO/Mladen Lackovic

Bayern-Trainer Kompany adelt BVB-Youngster Duranville

Vincent Kompany zählt zu den großen Bewunderern von BVB-Supertalent Julien Duranville. Die Entwicklung des jungen Angreifers hat der Cheftrainer des FC Bayern fest im Blick.

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat eine besondere Verbindung zu Julien Duranville. Der 38-Jährige verhalf dem BVB-Stürmer einst als Coach von RSC Anderlecht zu dessen Debüt im Seniorenbereich. Auch als Teammanager des FC Burnley verfolgte er die Leistungen seines Ex-Schützlings ganz genau.

Damals von "ESPN" auf die nächsten Toptalente im belgischen Fußball angesprochen, hatte er Duranville herausgestellt. Sogar den Ballon d'Or könne der heute 18-jährige BVB-Profi in Zukunft gewinnen, hatte sich Kompany überzeugt gegeben.

Nun von "DH Les Sports" am Rande der Länderspiele Belgiens gegen Israel (3:1) und Frankreich (0:2) auf seine einstigen Aussagen angesprochen, ruderte der heute Bayern-Cheftrainer allerdings etwas zurück. "Es ist nicht meine Aufgabe, ihn unter Druck zu setzen, vor allem nicht nach den kleinen physischen Problemen, die er hatte."

"In diesem Alter ist so etwas sehr selten"

Dennoch hob der Belgier erneut hervor, welch großen Potenzial er im Dortmunder Flügelstürmer sieht: "Ich hatte das Glück, mit ihm in Anderlecht zusammenarbeiten zu können, als er 15, 16 Jahre alt war. Ich habe ihm zum Debüt gegen Club Brügge verholfen, als er gerade 16 wurde. Wir haben sofort seinen Einfluss erkannt, er hat das Spiel verändert. In diesem Alter ist so etwas sehr selten."

Unter Nationaltrainer Domenico Tedesco feierte Julien Duranville gegen Israel jüngst sein A-Länderspieldebüt. 16 Minuten vor Schluss wurde das BVB-Talent für ManCity-Angreifer Jérémy Doku eingewechselt. Gegen Frankreich kam er auf sieben weitere Länderspielminuten.

Borussia Dortmund hatte das Supertalent im Winter 2023 für immerhin 8,5 Millionen Euro von RSC Anderlecht verpflichtet. Aufgrund von immer wiederkehrenden Muskelverletzungen kam Julien Duranville seither für den BVB aber lediglich auf vier Einsätze bei den Profis und fünf bei der U19. Im DFB-Pokal gegen den 1. FC Phönix Lübeck (4:1) gelang ihm nach Einwechslung jüngst sein erster Treffer für Schwarz-Gelb.