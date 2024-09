Glatzel verrät Taktik-Kniff aus der HSV-Kabine

IMAGO/Oliver Ruhnke

HSV-Cheftrainer Steffen Baumgart

Im Heimspiel gegen den Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg will der Hamburger SV am Sonntagnachmittag (ab 13:30 Uhr) nachlegen, strebt im fünften Saisonspiel seinen dritten Sieg an. Um den zweiten Dreier nacheinander klarzumachen, arbeitet der HSV auch an den Feinheiten.

Schon vor dem ersten Saisonspiel Anfang August ließ Cheftrainer Steffen Baumgart durchblicken, in welchen Bereichen er mit seiner Mannschaft besondere Fortschritte erzielen wolle.

Hohe Hereingaben sowohl aus dem Spiel heraus als auch nach Standardsituationen waren einer dieser Punkte, bei denen der HSV-Coach deutlichen Steigerungsbedarf ausgemacht hatte.

Torjäger Robert Glatzel bestätigte in der "Bild", dass vor allem auf Eck- und Freistößen ein vermehrter Fokus gelegt wurde, um nach ruhenden Bällen leichte Tore zu erzielen. Um diese Situationen immer wieder bei den Rothosen ins Gedächtnis zu rufen, hat sich das Hamburger Trainerteam um Steffen Baumgart und seinen Assistenten Merlin Polzin eine Besonderheit einfallen lassen.

HSV will bei Standards effizienter werden

"In der Kabine werden ständig auf den Fernsehern Videos mit unseren Standards abgespielt. Wir laufen durch die Kabine und dann sind da auf Dauerschleife die ruhenden Bälle zu sehen. Was gut und was nicht gut lief. Manchmal auch Varianten anderer Teams. So wird das Thema Standards präsenter und das hilft uns", verriet Angreifer Glatzel ein paar Details aus der HSV-Kabine.

Beim letzten Zweitliga-Spiel gegen Aufsteiger Preußen Münster (4:1) trug diese Maßnahme offensichtlich schon erste Früchte: Gleich zwei Treffer fielen nach Eckbällen von Miro Muheim, ein drittes wurde von Preußen-Keeper Johannes Schenk nur knapp verhindert.

Gerade in der sehr ausgeglichen besetzten 2. Bundesliga entschieden immer wieder Standardsituationen die engen Partien. Hier will der Hamburger SV in den wichtigen Situationen nun einfach besser und effizienter werden.