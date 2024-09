Thomas Müller mit deutscher Sport-Legende verglichen

IMAGO

Thomas Müller spielt schon seine gesamte Profi-Karriere für den FC Bayern

Thomas Müller bestimmte in den vergangenen Wochen rund um seinen Aufstieg zum alleinigen Rekordspieler beim FC Bayern die Schlagzeilen beim Bundesliga-Tabellenführer. Jüngst wurde der Ur-Bayer sogar mit einer der größten deutschen Sport-Legenden aller Zeiten verglichen.

Andreas Burkert arbeitet mittlerweile in der Kommunikationsabteilung der Basketballer des FC Bayern. Zuvor war er jahrelang als Reporter für die "Süddeutsche Zeitung" tätig. Er führte vor 13 Jahren das legendäre Interview mit Thomas Müller, in dem sich der Offensivspieler selbst als "Raumdeuter" bezeichnete.

Eine Beschreibung, die Müller seit jeher begleitet und mittlerweile sogar im englischen Sprachraum für ihn benutzt wird.

Neben seinen einzigartigen Fähigkeiten auf dem Fußballplatz, die Thomas Müller zu bis dato unerreichten 711 Pflichtspiel-Einsätzen im Trikot des FC Bayern verholfen haben, hob der ehemalige FC-Bayern-Reporter Burkert jetzt auch den Charakter des mittlerweile 35-Jährigen hervor.

In den 13 Jahren seit dem berühmten "Raumdeuter"-Interview habe sich der Bayern-Star "nicht verändert", wie Burkert gegenüber dem Portal "The Athletic" jetzt betonte.

Thomas Müller "könnte dein Nachbar sein"

Der langjährige Journalist führte aus, dass Müller in einer ganz eigenen Liga spiele - auch, was seine Bodenständigkeit und Authentizität anbelange: "Ich war zwölf Jahre lang Reporter bei der 'Süddeutschen Zeitung' und habe viele Leute aus dem Spitzensport kennengelernt. Der einzige, mit dem ich ihn vergleichen würde, ist Dirk Nowitzki. Er hat sich auch nicht verändert", wählte Burkert einen eher ungewöhnlichen Vergleich.

Auch die deutsche Basketball-Ikone blieb seinem Team Dallas Maverick während seiner gesamten NBA-Karriere von 1999 bis 2019 lang treu, wird für seine Loyalität und seine Echtheit bis heute von Basketball-Fans auf der ganzen Welt verehrt.

Auf Bayern-Star Müller bezogen führte der langjährige Reporter weiter aus, was ihn so speziell mache im heutigen Fußball-Kosmos: "Thomas ist das totale Gegenteil von dem, was man heute in der Fußballblase findet. Er protzt nicht mit einem Ferrari, er kleidet sich normal ... Wirklich, er könnte dein Nachbar sein."