Eintracht Frankfurt legt neues Marmoush-Preisschild fest

Omar Marmoush könnte Eintracht Frankfurt im Sommer 2025 verlassen

Bereits im zurückliegenden Sommer hatte Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt großes Interesse in der Premier League geweckt. Mehrere englische Top-Klubs haben den Angreifer weiterhin fest im Blick, um ihn 2025 aus der Mainmetropole loszueisen. Die SGE hat nun offenbar ein neues Preisschild für den umworbenen Ägypter festgelegt.

Schon im letzten Transferfenster schien ein Wechsel von Omar Marmoush nach England möglich. Der FC Fulham und Nottingham Forest sollen mit Angeboten im Bereich von rund 30 Millionen Euro bei Eintracht Frankfurt vorstellig geworden sein, die der Stürmer jedoch abblockte. Ein Wechsel wird aber spätestens 2025 erneut ein Thema.

Denn laut "Sport Bild" will die SGE dem ehemaligen Stuttgarter weiterhin keine Steine in den Weg legen, falls ein Top-Klub anklopft. Als mögliche Ablösesumme nannte die Sportzeitschrift etwa 30 Millionen Euro. Einem Bericht von "TEAMtalk" zufolge soll der Bundesligist das Marmoush-Preisschild nun aber deutlich nach oben korrigiert haben.

Eintracht Frankfurt: Marmoush an Wechsel "sehr interessiert"

Demnach werden 2025 knapp 50 Millionen Euro fällig, um bei den Adlerträgern nicht auf taube Ohren zu stoßen. Dem Online-Portal zufolge haben sich mit dem FC Liverpool, FC Arsenal, Crystal Palace und West Ham bereits vier Klubs aus der Premier League nach dem 32-fachen Nationalspieler und dessen Preis erkundigt.

Weiter heißt es, dass Marmoush-Berateragentur CAA Stellar auf Anfrage bestätigte, den 25-Jährigen in den kommenden zwei Jahren in der englischen Liga unterbringen zu wollen. Der flinke Angreifer selbst sei dem Vernehmen nach sehr an einem Wechsel auf die Insel interessiert.

Marmoush träume den Informationen von "TEAMtalk" zufolge seit geraumer Zeit davon, seinem guten Freund Mohamed Salah, den er aus der ägyptischen Nationalmannschaft kennt, in die Premier League zu folgen. Bei Eintracht Frankfurt steht der Mittelstürmer noch bis 2027 unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel soll es nicht geben.