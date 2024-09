FC Bayern feiert gelungenen Auftakt - VfB verliert Premiere

IMAGO/Markus Ulmer

Der FC Bayern jubelt in der Youth League

Der Nachwuchs des FC Bayern hat einen gelungenen Auftakt in die neue Youth-League-Saison gefeiert. Der VfB Stuttgart musste sich dagegen Real Madrid geschlagen geben.

Der FC Bayern besiegte am Dienstagnachmittag die U19 von Dinamo Zagreb vor heimischer Kulisse mit 2:1 (0:0). Adam Aznou (55.) und Jussef Nasrawe (59.) erzielten die Treffer für die Münchner. Leo Rimac (90.+2) verkürzte in der Nachspielzeit für den kroatischen Vertreter.

"Gerade zu Beginn sind wir mit der Kompaktheit der Gäste nicht ganz klargekommen, deswegen haben wir so einen Führungstreffer von Adam in der zweiten Halbzeit gebraucht. Allgemein haben wir es in Durchgang zwei dann souverän gespielt, es zum Schluss aber nochmal unnötig spannend gemacht. Am Ende sind wir froh, zum Auftakt die ersten drei Punkte eingefahren zu haben", wird Bayerns Cheftrainer Peter Gaydarov von Vereinsmedien zitiert.

Für die Münchner ist der Start in die neue Youth-League-Saison damit geglückt.

VfB Stuttgart verliert gegen Real Madrid

Der VfB Stuttgart musste zum Auftakt dagegen eine 0:1-Niederlage gegen Real Madrid hinnehmen. Daniel Yanez erzielte in der 32. Spielminute den einzigen Treffer der Partie, der dem königlichen Nachwuchs die ersten drei Zähler einbrachte.

"Dass die Enttäuschung nach einer 0:1-Niederlage in den Knochen steckt, ist klar. Dass der Gegner ein sehr hochkarätiges Format hat, wussten wir. Sie haben uns brutal viel laufen lassen, zudem haben wir im eigenen Ballbesitz zu wenig Sicherheit und Ruhe in unser Spiel bekommen. So konnten wir zu wenig eigene Chancen erspielen und mussten zu viel hinterherlaufen", zitiert der VfB seinen Cheftrainer Nico Willig.

Die Stuttgarter starten in dieser Saison erstmals in der Youth League. Die restlichen deutschen Vertreter Bayer Leverkusen, RB Leipzig sowie Borussia Dortmund spielen jeweils am Mittwoch.