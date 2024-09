Götze bereut BVB-Abschied: "Hätte länger bleiben sollen"

imago sportfotodienst

Mario Götze (r.) spielte beim FC Bayern drei Jahre lang unter Pep Guardiola

Der heutige Frankfurter Mario Götze legte bei Borussia Dortmund einen sensationellen Karrierestart hin. Schon im Teenager-Alter setzte er sich unter dem damaligen Cheftrainer Jürgen Klopp als Stammspieler durch, gewann mit dem BVB in den Jahren 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft. Ein Jahr später ging es für das damalige Toptalent des deutschen Fußballs zum FC Bayern. Ein Wechsel, den der mittlerweile 32-Jährige heute bereut.

Vor allem, die Chance ausgelassen zu haben, noch länger mit seinem ersten und wohl wichtigsten Cheftrainer Jürgen Klopp weiterzuarbeiten, bereut der Mittelfeldspieler Jahre später sehr.

Das geht aus einem Brief hervor, den Götze selbst an sein 17-jähriges Ich verfasste und der nun in dem Buch "Stimmen der Eintracht" sowie in der "Zeit" abgedruckt wurde.

"Jürgen (Klopp, Anm. d. Red.) ist ein besonderer Trainer, ein besonderer Mensch. Das weißt du natürlich, steht ja heute überall. Im Nachhinein hätte ich länger bei ihm bleiben sollen. Es wäre besser für mich gewesen, wenn ich die Reise, die er mit mir im Alter von 17, 18 Jahren begonnen hat, noch ein paar Jahre länger mit ihm gemacht hätte. Dann hätte ich auch alles, was ich von ihm bekommen habe, mehr wertschätzen können", schrieb Götze, der bei Borussia Dortmund insgesamt von 2009 bis 2013 und von 2016 bis 2020 als Profi unter Vertrag stand.

Im Sommer 2013 wechselte er für 37 Millionen Euro zum damals größten BVB-Rivalen FC Bayern. Ein Wechsel, der sich für Götze nicht vollends auszahlen sollte.

Götze zum Bayern-Wechsel: "Ich war verbohrt"

Zwar wurde er in seiner Bayern-Zeit unter Cheftrainer Pep Guardiola dreimal deutsche Meister und zeigte durchaus ansehnliche Leistungen. Trotzdem zog es ihn nach 73 Bundesliga-Partien für die Münchner (22 Tore) im Sommer 2016 zurück zum BVB.

"Ich war verbohrt. Ich war ehrgeizig. Ich hatte mir den Wechsel in den Kopf gesetzt, ich konnte nicht anders. Ich weiß auch nicht, wer mich davon hätte überzeugen können, meine Entscheidung zu ändern", schrieb Götze über die damalige Zeit, als er als 20-Jähriger dem Transfer nach München zustimmte.

Mittlerweile befindet sich der Kreativspieler in seiner dritten Saison bei Eintracht Frankfurt, hat bei den Hessen noch einen laufenden Vertrag bis 2026.