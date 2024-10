Bayerns Traum vom Wirtz-Deal hängt von Alonso ab

IMAGO/Eduard Martin

Erfolgsduo bei Bayer Leverkusen: Trainer Xabi Alonso und Spielmacher Florian Wirtz

Der FC Bayern zählt zu den größten Interessenten einer Verpflichtung von Bayer Leverkusens Superstar Florian Wirtz. Doch allen voran Real Madrid könnte einem Transfer-Insider zufolge dazwischen grätschen. Zentrale Figur im Geflecht: Xabi Alonso.

Der FC Bayern ist nach Angaben von "Bild"-Fußballchef Christian Falk in der Pole Position, wenn es um einen Mega-Transfer von Nationalspieler Florian Wirtz im kommenden Sommer geht. Das führte er in einem Beitrag für das Portal "Caught Offside" aus. Allerdings, so der Transfer-Experte, könne sich das schnell wieder ändern.

Zu einem der ärgsten Konkurrenten im Werben um den Bayer-Star könnte sich am Ende nämlich Real Madrid erweisen - vor allem dann, wenn die Königlichen im kommenden Sommer einen Wechsel auf der Trainerbank durchführen. Zwar gibt Erfolgscoach Carlo Ancelotti aktuell keinerlei Anzeichen, die Spanier nach der laufenden Saison zu verlassen. Doch im Falle eines Abschieds dürfte laut Falk allen voran Xabi Alonso als dessen legitimer Nachfolger gehandelt werden.

Das habe dann auch Auswirkungen auf einen Wirtz-Deal: "Wenn Xabi Alonso auf Ancelotti folgt, könnte er Wirtz mitbringen."

FC Bayern will Ablösesumme für Wirtz drücken

Klar sei derweil: Florian Wirtz wird Bayer Leverkusen nur zu einem Klub verlassen, mit dem er realistische Chancen auf einen Sieg in der Champions League hat. Zugleich muss ein interessierter Klub tief in die Tasche greifen, um den 21-Jährigen unter Vertrag nehmen zu können. Allein die Transfersumme liegt Medienberichten zufolge bei 150 Millionen Euro, wenngleich der FC Bayern laut Falk hofft, die Ablöse auf 100 Millionen Euro drücken zu können.

Neben dem FC Bayern und Real Madrid zählen demnach nur noch Manchester City und der FC Arsenal zu den möglichen Kandidaten.

Bei ManCity könnte Florian Wirtz mittelfristig den Kaderplatz von Superstar Kevin De Bruyne einnehmen. Schon jetzt schaue man sich im Nordwesten Englands nach einem geeigneten Erben um, so der "Bild"-Reporter: "Wir wissen, dass sie Xavi Simons (von PSG an RB Leipzig ausgeliehen, Anm. d. Red.) in Betracht ziehen, aber es könnte auch Wirtz werden."